Le Samsung Galaxy Note 10+ en version 5G a été testé par DxOMark. Celui-ci a directement pris la première place, vainquant enfin le Huawei P30 Pro.

Samsung vient de dévoiler officiellement ses nouveaux Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+. Nous avons pu les prendre tous deux en main, mais il nous faudra patienter encore quelque temps avant de pouvoir les tester de nous-même.

Ce n’est toutefois pas le cas de DxOMark, le benchmark photo reconnu du milieu, qui a pu tester le Galaxy Note 10+ version 5G en avant-première. Ce dernier dispose des mêmes capteurs que le Note 10+ classique. Voici les conclusions du test.

Le Galaxy Note 10+ surpasse le Huawei P30 Pro

C’est enfin chose faite : Huawei a été surpassé en photo. Après la toute puissance du P30 Pro sur ce terrain, qui a succédé à un Mate 20 Pro déjà très bien classé, Samsung surpasse son rival chinois avec son triple capteur photo arrière aidé d’un capteur ToF.

Le Galaxy Note 10+ écope en effet de 113 pour son capteur arrière (contre 112 pour le P30 Pro) et 99 en selfie (contre 89 pour le P30 Pro). La bataille est serrée sur le capteur arrière et ne se joue que d’un point.

DxOMark note en positif un autofocus rapide et précis, un très bon effet de bokeh progressif et un excellent rendu des détails même en zoom. Au négatif, l’entreprise souligne le léger surcontrastage habituel de la marque et une perte de qualité notable en basse luminosité.

Bref, voilà qu’une nouvelle fois Samsung reprend la tête du classement DxOMark. Mais cette situation durera-t-elle ? Le Huawei Mate 30 Pro est en embuscade sur la fin de l’année pour tenter de ravir une nouvelle fois la première classe. Quant à nos propres conclusions, elles vous seront bientôt disponibles dans un test complet.