Après plusieurs mois de rumeurs, Samsung a officiellement levé le voile sur ses fleurons de fin d’année : les Galaxy Note 10 et Note 10+. Voici tout ce qu’il faut savoir sur leurs caractéristiques, leur date de sortie, leur prix, mais aussi comment les précommander.

C’est désormais une tradition, chaque année (ou presque) Samsung lance son nouveau Galaxy Note pour la fin de l’année. Cette fois-ci, le smartphone ne vient pas seul : la firme lance deux modèles, les Galaxy Note 10 et Note 10+. Le smartphone se distingue toujours de la concurrence par l’intégration de son stylet S Pen, mais propose aussi une vraie expérience haut de gamme, avec des caractéristiques de haute volée.

Comme les Galaxy S10 plus tôt dans l’année, le smartphone intègre un écran bord à bord avec une « bulle » pour l’appareil photo à l’avant, plutôt que d’une encoche. Le capteur est cette fois tout seul, pas de double caméra à l’avant comme sur le Galaxy S10+, et centré horizontalement ce qui devrait moins déranger la barre de notifications.

Caractéristiques techniques

Modèle Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10 Plus Version de l'OS Android 9.0 Android 9.0 Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.3 pouces 6.8 pouces Définition 2280 x 1080 pixels 3040 x 1440 pixels Densité de pixels 507 ppp N/C Technologie Super Amoled N/C SoC Exynos 9825 Exynos 9825 Processeur (CPU) ARMv8 ARMv8 Puce Graphique (GPU) Mali-G76 MP12 Mali-G76 MP12 Mémoire vive (RAM) 8 Go 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 256 Go, 512 Go MicroSD Oui Oui Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 MP

Capteur 2 : 16 MP

Capteur 3 : 12 MP Capteur 1 : 12 MP

Capteur 2 : 16 MP

Capteur 3 : 12 MP Appareil photo (frontal) 10 MP 10 MP Enregistrement vidéo 4K 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 + A2DP + LE 5.0 + A2DP + LE Réseaux LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Géolocalisation Oui Oui Batterie 3500 mAh 4300 mAh Dimensions 71.8 x 151 x 7.9mm 77.2 x 162.3 x 7.9mm Poids 168 grammes 196 grammes Couleurs Noir, Argent Noir, Argent Prix 959€ 1109€ Fiche produit Fiche produit

Performances en hausse

Samsung a mis le paquet sur les caractéristiques de son smartphone avec la nouvelle puce Exynos 9825 gravée en 7 nm, associée à 8 ou 12 Go de RAM, qui promet une belle augmentation des performances comparées à l’Exynos 9820 du Galaxy S10 gravé en 8 nm. C’est en quelque sorte l’équivalent du Snapdragon 855+ tout juste lancé par Qualcomm. Comme son cousin lancé en début d’année, le Galaxy Note 10 est compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 6, la nouvelle génération de Wi-Fi.

Toujours concernant les performances, on peut relever l’utilisation d’un stockage UFS 3.0 de 256 Go pour le Note 10 et de 256 à 512 Go pour le Note 10+. Des espaces assez généreux, dont il faudra se contenter pour le Note 10 puisqu’il ne bénéficie plus d’un lecteur de micro SD (mais le Note 10+ le conserve). On peut également dire adieu au port jack 3,5 mm.

Charge très rapide

Comme les rumeurs l’avaient prédit, Samsung propose à la fois une batterie plus volumineuse (3500 mAh pour le Note 10 et 4300 mAh pour le Note 10+) et une charge plus rapide avec son nouveau smartphone. Les deux modèles sont fournis avec un chargeur 25W, mais le Galaxy Note 10+ est compatible avec la charge jusqu’à 45W. Si vous avez un PC portable qui se recharge en USB Type-C, il est fort probable que son chargeur sera compatible 45 W.

Les nouvelles fonctions

La nouvelle version de One UI proposée avec Android 9.0 Pie fait le plein de nouveautés. Samsung a notamment annoncé la fonction Live Focus qui permet de gérer dynamiquement le flou d’arrière-plan quand on filme avec le smartphone. Le téléphone intègre aussi de nouveaux outils d’édition vidéo et une meilleure stabilisation.

Comme prévu, le stylet S Pen gagne de nouvelles fonctionnalités en Bluetooth, permettant de contrôler le smartphone à distance. Par exemple, on peut désormais passer d’une photo à une autre à distance (pratique pour les séances diapo) ou pour dessiner en réalité augmentée avec AR Doodle.

Un smartphone gamer

Contrairement à Xiaomi ou Asus, Samsung ne propose pas de smartphone « gaming » à proprement parlé, mais cela n’empêche pas le fabricant d’intégrer cette philosophie au Galaxy Note 10. La marque annonce avoir amélioré le logiciel pour qu’il comprenne mieux si un jeu est gourmand ou non, et pouvoir lui attribuer les ressources nécessaires.

Surtout, le fabricant proposera le Play Galaxy Link avec son smartphone, un accessoire ajoutant des manettes au téléphone à la manière de la Nintendo Switch ou du ROG Phone 2. Cela pourrait en faire le smartphone idéal pour la sortie de Google Stadia en fin d’année. Samsung est également le partenaire officiel de Microsoft pour le lancement de xCloud.

Date de sortie et prix

Le Samsung Galaxy Note 10 sort le 23 août au prix de 959 euros. Samsung propose une offre de reprise d’un ancien smartphone avec au minimum 100 euros remboursés sur l’achat de son nouveau fleuron.

Le Galaxy Note 10+ sera disponible à partir de 1109 euros pour la version 256 Go et 1209 euros pour la version 512 Go. N’hésitez pas à consulter notre prise en main du Galaxy Note 10.



Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10

Le Samsung Galaxy Note 10 est disponible en précommande à 959 euros pour la version 256 Go.

Il profite d’une offre de lancement mise en place par Samsung, qui permet notamment de bénéficier d’un bonus pour la reprise de votre ancien smartphone. Quelle que soit la marque ou l’ancienneté, il sera évalué pour permettre d’être remboursé d’un minimum de 100 euros additionné à la valeur du smartphone.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus est quant à lui décliné en deux modèles : 256 Go à 1 109 euros et 512 Go à 1 209 euros.

Tous deux profitent de la même offre de lancement que le Note 10 classique, c’est l’occasion de bénéficier d’un bonus de reprise de 100 euros minimum.

