Admirez le Huawei Mate 30 Pro dans cette jolie vue d’artiste basée sur les précédentes fuites autour du smartphone.

Nous parlons de plus en plus des Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. D’après les dernières informations, il faut notamment s’attendre à un smartphone très axé sur la production vidéo et la qualité d’image du capteur photo serait a priori supérieure à celle du Galaxy Note 10.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

En ce qui concerne le Huawei Mate 30 Pro, plusieurs informations sur son design circulent déjà. On parle ainsi d’un écran extrêmement incurvé, d’un module photo circulaire et d’une large encoche sur le front. C’est ainsi que le site Techgarage a publié des rendus de l’artiste Ben Geskin basés sur l’ensemble de ces fuites.

Cette vue d’artiste n’a donc rien d’officiel, mais elle a le mérite de joliment mettre en image les précédents leaks. On peut ainsi admirer le design du Huawei Mate 30 Pro bien avant sa présentation, même si on imagine qu’il y aura quelques petites différences entre le produit fini et les images que l’on peut regarder ici.

Récemment le smartphone attirait encore l’attention, car Huawei a présenté sa nouvelle interface EMUI 10 qui tournera nativement sur ce les Mate 30 et Mate 30 Pro.