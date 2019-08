Les caractéristiques photo du Mate 30 Pro seraient sans commune mesure avec celles du Samsung Galaxy Note 10.

La photographie est devenue la caractéristique déterminante pour différencier les smartphones haut de gamme. À ce jeu, Huawei fait énormément d’efforts depuis plusieurs années pour améliorer le hardware de ses smartphones sur ce point : plus de capteurs, plus gros, avec de meilleurs objectifs.

D’après de récentes rumeurs, la marque chinoise voudrait enfoncer le clou avec son Mate 30 Pro, et se démarquer définitivement des fleurons de Samsung sur ce point.

Des capteurs bien plus gros

D’après deux sources, les comptes Twitter Teme (plus connu sous le nom Sandy sur Slashleaks) et IceUniverse, le Huawei Mate 30 Pro intégrerait deux capteurs photo de 40 mégapixels. Le premier mesurerait 1/1,5 pouce avec un objectif f/1,4 – f/1,6 et une disposition des pixels RYYB, comme sur le P30 Pro.

Un second capteur de 40 mégapixels ferait cette fois 1/1,7 pouce, avec un objectif ultra grand-angle capable de capturer à 120°.

Enfin le troisième capteur de 8 mégapixels, serait surmonté d’un téléobjectif pour faire des photos en zoom x5.

Samsung ne tiendrait pas la compétition

D’après Ice Universe, le capteur de 12 mégapixels 1/2,55 pouce du Galaxy Note 10 « n’a aucune chance de battre le Mate 30 Pro en terme de matériel embarqué ». Le fleuron de Samsung qui sera présenté cette semaine pourrait toutefois avoir d’autres arguments.

Il faudra attendre la fin d’année pour voir le Mate 30 Pro être officiellement annoncé et commercialisé. C’est seulement à ce moment que l’on pourra savoir si les efforts de Huawei seront récompensés. En attendant, c’est peut-être d’un autre champion de la photographie, dont Huawei devrait se méfier.