Huawei prépare une nouvelle génération de fleurons pour la fin de l’année. Voici tout ce que l’on sait sur les Mate 30 et Mate 30 Pro.

Huawei fait partie des fabricants qui commercialisent deux générations de smartphones haut de gamme par an. La marque propose sa gamme P en début d’année, avec le P30 Pro en 2019, puis une gamme Mate en fin d’année. On attend donc désormais l’annonce des Mate 30 et Mate 30 Pro.

En attendant, voici un petit tour des rumeurs entourant cette nouvelle gamme de smartphones.

Un Kirin 985 pour remplacer le 980

C’est avec la gamme Mate que Huawei a l’habitude de lancer une nouvelle puce. Ainsi le Mate 20 Pro avait été le premier à bénéficier du Kirin 980.

Pour cette nouvelle génération, la marque aurait toutefois prévu une simple révision mineure de la puce actuelle : le Kirin 985. Le procédé de fabrication 7 nm de TSMC laisserait sa place à une nouvelle technique, le 7 nm EUV (lithographie par ultraviolet).

On espère qu’en plus d’un petit bond en performance, ce SoC apportera surtout du nouveau du côté de la connectivité. Le Wi-Fi 6 va devenir de plus en plus important et aucun smartphone Huawei ne propose une compatibilité pour le moment.

L’encoche serait toujours là

Alors que certains fabricants comme Google ont décidé d’abandonner l’encoche, Huawei devrait persister dans cette démarche, mais la marque chinoise est l’une des seules à pouvoir le justifier. En effet, le Huawei Mate 20 Pro était l’un des rares smartphones sur le marché à proposer une reconnaissance faciale 3D sécurisée, à la manière de ce que propose Apple avec Face ID.

D’après les premières images de l’écran du Mate 30 Pro, l’encoche large serait encore là avec ses nombreux capteurs. Sur les 5 trous visibles, on peut compter une caméra frontale, un capteur de proximité et probablement un haut-parleur pour les appels. Il resterait donc 2 trous à identifier, qui correspondent probablement à une caméra infrarouge et à l’émetteur laser nécessaire à la reconnaissance 3D.

Le Mate 20 n’avait pas eu le droit à la même encoche, ni au même capteur en façade. On ne sait pas encore si ce sera également le cas du Mate 30, ou s’il sera compatible avec la reconnaissance 3D comme son grand frère cette année.

Un écran très incurvé

D’après Ice Universe, un compte Twitter connu pour ses révélations qui se vérifient plus ou moins, le Mate 30 Pro intégrerait un écran particulièrement incurvé. La marque appellerait cet écran un « Full Display 2.0 » qui devrait effectivement donner un effet totalement borderless au téléphone.

Huawei a déjà utilisé un écran de ce type sur le Mate 20 Pro, ce qui rend l’information crédible, même s’il faudra attendre d’autres sources concordantes pour s’en assurer. Le smartphone a également été aperçu dans le métro, présumément en Chine, lors de ce qui semblait une session de test pour le réseau en conditions réelles.

Se concentrer sur la vidéo

Au cours des dernières années, Huawei a énormément investi dans le domaine de la photo, notamment avec son partenariat avec Leica. Aujourd’hui la marque est réputée pour ses innovations comme le zoom x10 du P30 Pro.

Avec le Mate 30 Pro, la firme voudrait toutefois mettre l’accent dans un autre domaine : la vidéo. Il faut dire que l’iPhone reste aujourd’hui le maître de ce secteur, devant la gamme Galaxy de Samsung. Huawei a déposé en Europe les marques Camera Matrix et Cine Lens.

La marque pourrait donc dédier l’un des objectifs de son smartphone à de la capture vidéo dans les meilleures conditions.

Interface EMUI 10

Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro tourneront sous Android 10 Q nativement avec l’interface EMUI 10. La marque a déjà présenté cette nouvelle version pour le P30 Pro, et nous avons donc quelques captures d’écran de l’interface.

Le fabricant pourrait toutefois modifier à nouveau légèrement cette interface pour le Mate 30, notamment pour mieux gérer certaines nouveautés propres à ce téléphone.

Disponibilité et prix

Si Huawei suit le même calendrier que les années précédentes, le Huawei Mate 30 devrait être présenté en octobre en Europe. Le Mate 20 Pro a été lancé en France à 999 euros, et il faut s’attendre à un prix au moins équivalent sinon plus élevé.