Huawei dévoile EMUI 12 qui apporte des nouveautés d’HarmonyOS sur Android

HarmonyOS n'est pas encore proposé en dehors du territoire chinois. En attendant, Huawei dévoile EMUI 12 qui reprend certaines fonctionnalités du prochain OS du groupe chinois.

Avec EMUI 12, Huawei a présenté une nouvelle version de son interface utilisateur fortement personnalisée pour Android. La mise à jour apporte un certain nombre de fonctionnalités, dont certaines que l’on connaît déjà sur HarmonyOS.

EMUI 12, un avant goût d’HarmonyOS

EMUI 12, comme les autres versions de l’interface personnalisée de Huawei, fonctionne sous Android, ce n’est pas HarmonyOS. Pour rappel, Huawei a déjà commencé à déployer son propre système d’exploitation en Chine, mais sur le reste des marchés, cette mise à jour majeure n’est pas encore disponible. EMUI 12 est donc un avant-goût en attendant HarmonyOS.

Dans les détails, EMUI 12 propose le panneau de configuration annoncé dans HarmonyOS, qui permet un accès rapide à certains des paramètres et fonctions les plus courants, tels que la lecture de musique, la connexion Internet, le Bluetooth et le contrôle d’appareils intelligents. L’interface intègre également de petits changements esthétiques. Certains éléments visuels ont été repensés avec un look plus minimaliste et des tons neutres, les boutons sont ombrés et il y a une nouvelle police de caractères.

EMUI 12 comprend également Device+, une fonctionnalité développée par Huawei qui offre la possibilité de connecter votre smartphone à d’autres appareils à distance. Vous allez pouvoir interagir avec votre smartphone depuis l’écran de PC. Cette fonction vous permet également d’accéder au contenu du smartphone, comme les images ou les documents, à partir d’un autre appareil. MeeTime, déjà présent sur EMUI 10.1, ajoute la possibilité de transférer les appels du mobile vers un téléviseur compatible, comme le Huawei Vision.

Bien que Huawei ait présenté la mise à jour EMUI 12, on ne sait pas quand et dans quelle mesure elle sera distribuée aux propriétaires de smartphones Huawei. On ne sait pas non plus quels appareils seront compatibles.