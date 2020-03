EMUI 10.1 : voici les nouveautés de l’interface des smartphones Huawei et Honor

Huawei a levé le voile sur la nouvelle version de son interface Android : EMUI 10.1. Cette dernière a la lourde tâche de compléter EMUI 10 déployé en 2019 tout en apportant tous les nouveaux services de l'écosystème Huawei. Un écosystème qui est devenu essentiel pour le groupe Huawei depuis la fin de la collaboration avec Google.

Avec ou sans services Google, la nouvelle interface EMUI 10.1 est là. Elle est embarquée nativement sur les nouveaux P40 et P40 Pro, puis elle sera plus tard déployée sur les autres smartphones Huawei et Honor. Une interface qui arrive un an après l’annonce EMUI 10 dans un contexte où Huawei ne peut plus collaborer avec Google. EMUI 10.1 sera sans services Google sur les nouveaux P40 et P40 Pro, ou encore sur le Mate 30 Pro, et avec les services Google sur les anciens smartphones.

Huawei MeeTime

MeeTime, c’est presque le FaceTime de Huawei ou encore l’équivalent de Google Duo que l’on trouve sur les appareils Android avec services Google. Il s’agit donc d’une application d’appels vidéo qui intègre quelques fonctions comme le partage d’écran avec annotations. Ce service sera disponible sur les autres produits de l’écosystème Huawei, dont une enceinte et les TV.

Synchronisation avec Windows 10

Huawei a amélioré l’interopérabilité entre ses smartphones sous Android et ses ordinateurs MateBook. Malheureusement, ce mode n’est compatible qu’avec les ordinateurs Huawei. Vous pourrez visualiser votre écran de smartphone Huawei sur votre laptop MateBook, répondre à des appels, utiliser la webcam et le microphone de votre smartphone sur votre PC… Pour rappel, la synchronisation Android à Windows 10 a déjà été un sujet important des dernières mises à jour de Microsoft.

Huawei Share

Huawei a également déployé son outil de partage de fichiers entre appareils Huawei, nommé Huawei Share. L’objectif est de faciliter l’échange de fichiers, malheureusement c’est seulement entre des appareils Huawei. De leur côté, Xiaomi, Oppo et OnePlus collaborent sur une fonction commune. Du côté d’Android, on peut évidemment utiliser le NFC — Android Beam est voué à disparaître — mais toutes les solutions Android souffrent de la comparaison avec Apple AirDrop.

Huawei Cast+

Huawei Cast+ est une fonction de projection d’image sans fil, comme le Google Chromecast ou l’Apple AirPlay, la firme chinoise annonce obtenir de bien meilleures performances que la technologie Miracast.

Encore une fois, Huawei construit son écosystème de fonctions pour répliquer à l’écosystème de Google et d’Apple. Malheureusement, Huawei Cast+ est présent sur très peu de TV pour l’instant. Quoi qu’il en soit, Huawei va tenter de faire adopter sa technologie qui promet une latence si faible qu’elle permettra de faire du gaming sur son smartphone en diffusant la vidéo sur sa TV. On a hâte de voir ça, car ce n’est pas possible ni avec le Miracast, ni avec Apple AirPlay ou Google Chromecast.

Huawei Music et Huawei Video

Huawei Music est un tout nouveau service de musique en streaming, concurrent d’Apple Music ou encore Spotify. Trois mois sont offerts, Huawei promet 50 millions de titres en haute qualité, plus de 600 000 musiciens, et l’abonnement est prévu à 9,99 euros par mois.

Quant à Huawei Video, il s’agit d’un simple agrégateur de contenus. Ici, on ne parle pas vraiment de VOD ou de sVOD (à la Netflix), mais d’une application qui regroupe des vidéos de diverses plateformes, dont Dailymotion par exemple. Pour la VOD, Huawei s’appuie sur Rakuten TV.

Notons aussi que Qwant devient le moteur de recherche par défaut des P40 et P40 Pro. Ce qui ne sera certainement pas le cas sur les anciens appareils Huawei qui ont les services Google.

Galerie partagée

Les galeries partagées permettent de partager simplement des galeries de photos à ses amis, à l’image de ce que Apple, Google ou encore Samsung proposent. Il y a néanmoins une petite subtilité de taille : il faut être connecté au même réseau Wi-Fi, et tous les appareils doivent utiliser le même compte d’utilisateur Huawei. Une fonction qui reste assez limitée pour le moment.

Assistant Celia

Nous en parlions ce matin, Huawei a désormais son propre assistant que l’on active par la voix, « Hey Celia », et fonctionnel en langue française. Pour le moment les fonctions restent basiques (musique, appels vidéo, alarmes, météo…) mais le groupe chinois a promis des fonctions plus évoluées qui utiliseront l’IA.

Omar a pu faire de premiers tests et la voix française est… assez suave comme vous l’entendre en vidéo.

Celia, l'assistant vocal du #HuaweiP40Pro a une voix assez… suave 😅

C'est étrange mais l'outil semble bien marcher jusqu'ici pic.twitter.com/Qr6uge4Onx — Omar Belkaab (@OmarBelkaab) March 27, 2020

Nouveaux thèmes

Huawei EMUI 10.1 propose également de nouveaux thèmes, assez réussis. Ces thèmes n’offrent pas seulement un nouveau fond d’écran, mais aussi une personnalisation des icônes et de la typographie.

Le nouveau multitâche

Le multitâche profite de nouvelles fonctionnalités, avec un panneau déroulant sur le bord de l’écran pour passer les apps en mode écran partagé. D’ailleurs ce mode d’écran partagé prend en charge le glisser-déposer. Les applications peuvent aussi être affichées sous forme de fenêtres flottantes, par exemple, pour répondre rapidement à un message pendant que vous continuez à regarder une vidéo ou à jouer.

Always On

EMUI 10.1 introduit un mode Always-On qui permet de profiter des capacités de l’écran AMOLED pour afficher certaines fonctions quand le smartphone est en veille.

Disponibilité d’EMUI 10.1

EMUI 10.1 est disponible sur les Huawei P40 et P40 Pro dès la commercialisation de ces derniers.

Huawei n’a pas communiqué pour le moment de planning pour le déploiement de EMUI 10.1 sur d’autres appareils Huawei et Honor.