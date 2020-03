Huawei P40 vs Huawei P30 : simple changement ou vraie révolution un an après ?

Huawei a annoncé ce jeudi son dernier modèle haut de gamme petit format, le Huawei P40. Un smartphone qui reprend de nombreuses caractéristiques du Huawei P30. Nous avons comparé les différences entre les deux modèles aussi bien sur l'interface logicielle que les différents capteurs photo, la batterie ou les performances.

Alors que Huawei a dévoilé ce jeudi son tout nouveau Huawei P40, la question peut se poser quant à savoir quel modèle est le plus intéressant entre le Huawei P40 et le Huawei P30. Il faut dire que le modèle sorti l’an dernier a encore quelques arguments en sa faveur comme une prise casque ou les services Google intégrés. Pour savoir si cela vaut le coup de passer du P30 au P40 — ou de se pencher aujourd’hui sur le P30 — nous avons comparé point par point, critère par critère, les deux smartphones haut de gamme de Huawei.

Fiches techniques des Huawei P40 et P30

Modèle Huawei P40 Huawei P30 Version de l'OS Android 10 Q Android 9.0 Interface constructeur Emotion UI N/C Taille d'écran 6.1 pouces 6.1 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 422 ppp 422 ppp Technologie OLED OLED SoC Kirin 990 Kirin 980 Puce Graphique (GPU) ARM Mali G76 ARM Mali G76 Mémoire vive (RAM) 8 Go 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 16 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Capteur 1 : 40 Mpx

Capteur 2 : 20 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5.0 Réseaux N/C LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 3800 mAh 3650 mAh Dimensions 71.1 x 148.9 x 8.5mm 71.36 x 149.1 x 7.57mm Poids 175 grammes 165 grammes Couleurs Noir, Or, Bleu Noir, Bleu, Vert Prix 279€ 419€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design en encoche ou en bulle

Pour son Huawei P40, le constructeur chinois a revu sa formule par rapport au P30 de l’an dernier. Dans les deux cas, on retrouve une face avant avec un écran plat qui recouvre une bonne part de l’appareil, mais les différences s’arrêtent là.

En effet, le Huawei P40 intègre un poinçon en haut à gauche de l’écran permettant d’héberger deux capteurs. De son côté, le Huawei P30 adoptait un design avec une fine encoche placée en haut au centre de l’écran. Une différence qui ne devrait cependant pas faire de grandes différences à l’usage.

La face avant du Huawei P40 Le dos du Huawei P40

Au dos, on retrouve là aussi quelques petites différences. Dans les deux cas, les smartphones proposent un dos en verre brillant, mais la différence se situe au niveau du format du module photo. Sur le Huawei P30, les trois capteurs étaient positionnés dans une simple ligne verticale, en haut à gauche. Sur le Huawei P40, le constructeur a choisi le même emplacement, mais dans un rectangle bien plus large, à la manière de ce qu’on voit désormais de plus en plus sur les smartphones en 2020.

La face avant du Huawei P30 Le dos du Huawei P30

On notera par ailleurs que les deux appareils sont certifiés IP53 et qu’ils permettent tous les deux d’étendre le stockage par carte Nano Memory. Néanmoins, contrairement au P30, le Huawei P40 ne propose pas de prise jack, mais seulement une prise USB-C.

Un écran similaire sur les deux modèles

Au niveau de l’écran, Huawei n’a pas fait évoluer fondamentalement son smartphone haut de gamme. Sur le Huawei P40, le constructeur a conservé une définition de 2340×1080 pixels, un ratio 19,5:9 et une densité de 422 pixels par pouces. Des caractéristiques que l’on retrouvait déjà sur le Huawei P30 de l’an dernier.

En outre, le Huawei P40 dispose d’une dalle OLED, comme le P30, avec un format plat. Ils sont par ailleurs tous deux limités à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

C’est finalement sur l’intégration du trou dans l’écran — ou de l’encoche — que les deux smartphones vont le plus se distinguer.

EMUI 10, avec ou sans Google

Si le Huawei P30 est sorti sur EMUI 9, il profite désormais d’EMUI en version 10. De son côté, le Huawei P40 sera lancé avec EMUI 10.1. Les deux versions du système de Huawei sont basées sur Android 10.

Sur le papier, il n’y a donc que très peu de différences quant au logiciel entre les deux smartphones. Néanmoins, entre la sortie du Huawei P30 et celle du P40, un événement de taille est venu changer la donne. En effet, si le Huawei P30 profite des services mobiles Google, du Play Store, de Gmail ou de Google Maps, ce n’est pas le cas de son successeur.

Huawei a été contraint d’abandonner les Play Services de Google et le P40 ne profite donc pas du Google Play Store. Pour compenser, Huawei compte sur ses propres services mobiles, les HMS, ainsi que sur sa boutique d’applications maison, l’AppGallery. Il faudra cependant encore un certain temps avant que l’ensemble des applications du Play Store puisse fonctionner sur le Huawei P40.

De meilleures performances sur le Huawei P40

Qui dit nouvelle génération de smartphones chez Huawei dit également nouvelle génération de processeur. Si le Huawei P30 était doté d’une puce Kirin 980 l’an dernier, accompagnée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte Nano Memory, le Huawei P40 profite d’un SoC Kirin 990 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, toujours extensible par Nano Memory.

On a déjà eu l’occasion de tester le Kirin 990 et de comparer ses performances avec le Kirin 980, puisqu’il équipait déjà le Huawei Mate 30 Pro sorti en fin d’année dernière. Concrètement, il s’agit bien évidemment d’une puce plus puissante que celle de l’an dernier avec un score 41 % meilleur sur 3DMark Sling Shot Extreme et 14 % plus élevé sur PCMark 2.0.

Au jeu des performances, c’est donc logiquement le Huawei P40 qui s’en sort le mieux, surtout que le smartphone profite de davantage de RAM que son prédécesseur.

Une configuration photo assez proche

Pour les appareils photo au dos, bien que le module du Huawei P40 soit plus large, on retrouve en fait une configuration similaire dans les deux cas. Les deux téléphones proposent en effet trois appareils avec ultra grand-angle, grand-angle et zoom optique x3. Voici la configuration du Huawei P40 :

Appareil grand-angle de 50 mégapixels (f/1,9)

Appareil ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2)

Appareil zoom x3 (x30 numérique) de 8 mégapixels (f/2,4)

Sur le Huawei P30 de 2019, on retrouvait une configuration sensiblement proche :

Appareil grand-angle de 40 mégapixels (f1/8)

Appareil ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2)

Appareil zoom x3 (numérique x30) de 8 mégapixels (f/2,4)

D’un module photo à l’autre, c’est surtout l’appareil principal qui a évolué entre les deux générations. Le Huawei P40 profite certes d’une plus petite ouverture, mais se veut mieux défini. Surtout, Huawei a intégré un capteur plus grand, de 1/1,28 pouces quand le capteur principal du Huawei P30 ne mesurait que 1/1,7 pouce. De fait, cela devrait permettre de réaliser des clichés plus lumineux malgré l’ouverture plus petite de l’objectif. Le capteur du P40 profite également d’une matrice RYYB (rouge, jaune, bleu), censée capter davantage de lumière, qui n’était utilisée l’an dernier que sur le Huawei P30 Pro.

Une batterie plus large sur le Huawei P40

Huawei a toujours été un bon élève en matière d’autonomie. Avec une batterie de seulement 3650 mAh, le Huawei P30 pouvait durer facilement pendant deux à trois jours sans s’essouffler. Sur son P40, le constructeur chinois a décidé d’aller un peu plus loin — malgré un gabarit similaire — et intègre désormais un accumulateur de 3800 mAh.

Néanmoins, le Huawei P40 reste cantonné aux mêmes technologies de recharge. Le smartphone est livré avec un accumulateur de 22,5 W, comme le P30, et ne propose pas la charge sans fil, pas plus que la charge sans fil inversée.

Prix des Huawei P40 et P30

Déjà disponible en précommande, le Huawei P40 sera commercialisé dès le 21 avril prochain. Compatible 5G, il est proposé dans le commerce à partir du 21 avril au tarif de 799 euros.

Le Huawei P30 est quant à lui disponible depuis un an dans le commerce. Lancé initialement au prix de 799 euros, on peut désormais le trouver autour de 400 euros.

Le Huawei P40 vaut-il le coup ?

Après avoir comparé les différentes caractéristiques des deux produits, on ne peut pas dire que le Huawei P40 soit une véritable révolution par rapport à son prédécesseur. S’il fait quelques progrès sur la photo ou les performances, tout en étant compatible 5G, le Huawei P30 reste toujours une excellente proposition.

Sur l’écran, le Huawei P40 ne semble pas apporter de réelles nouveautés. Sur le design, le modèle de 2019 se veut par ailleurs plus discret avec son module photo moins tape-à-l’œil. Il profite en outre d’une prise casque ainsi que des services Google. Et surtout, le Huawei P30 est régulièrement soldé avec un prix bien plus attractif que les 799 euros de lancement du Huawei P40.

Il faudra encore patienter quelque temps pour se décider entre les deux smartphones, le temps de réaliser un test complet du nouveau Huawei P40. D’ici là, vous pouvez toujours consulter notre prise en main du Huawei P40, ainsi que notre test du Huawei P30.