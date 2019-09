Huawei a profité de l’IFA 2019 pour communiquer la liste des appareils compatibles et le planning des mises à jour EMUI 10 (Android 10).

Même si Huawei concentre désormais ses ressources au développement de HarmonyOS, l’entreprise chinois a réitéré son engagement envers Android et son interface maison EMUI. Pour rappel, EMUI 10 a été officialisé cet été, et à l’IFA Huawei a annoncé un P30 Pro repensé pour la sortie de la nouvelle interface Huawei. Le P30 Pro est désormais décliné en deux nouvelles finitions nommées Misty Lavender et Misty Blue où dominent les couleurs bleu et rose.

Huawei a également profité de l’événement pour communiquer la liste des appareils qui profiteront de EMUI 10 et le planning prévisionnel :

Huawei évoque également d’autres appareils compatibles avec un déploiement de EMUI 10 courant 2020, sans préciser les modèles visés.

Enfin, les prochains smartphones Huawei attendus le 19 septembre, les Mate 30 et Mate 30 Pro, vont quant à eux sortir directement sous EMUI 10. Malheureusement, ces derniers ne devraient pas intégrer les applications Google dont le Play Store.

Quelles nouveautés pour EMUI 10 ?

EMUI 10 se concentre une fois de plus sur les performances, on retrouve également le mode sombre qui est une des principales nouveautés d’Android 10. Globalement, l’interface EMUI a été modernisée avec plus de sobriété et de simplicité : davantage d’espaces blancs, une nouvelle typographie, une taille plus grande de police… On retrouve également de nouvelles animations plus dynamiques et fluides, ainsi qu’une nouvelle navigation par gestes. Enfin, EMUI aura son propre mode auto : HiCar. La liste des nouveautés est présentée sur ce dossier.