Le Huawei Mate 30 Pro s’équiperait d’un écran particulièrement incurvé, beaucoup plus que sur les précédentes générations.

Huawei a surpris son monde en annonçant qu’il allait bientôt présenter son interface EMUI 10 alors qu’Android 10 Q n’est pas sorti de sa bêta pour le moment. Côté matériel, on commence tout doucement à regarder vers les Huawei Mate 30 et Huawei Mate 30 Pro, surtout depuis que les États-Unis ont allégé leur sanction à l’égard de la marque chinoise.

C’est dans ce contexte qu’intervient le tweet du leaker Ice Universe.

Ce dernier publie une image de deux dalles incurvées, celle de droite accentuant beaucoup plus les courbures des bords. Et c’est justement cette dernière qui habillerait le Huawei Mate 30 Pro a annoncé Ice Universe.

Cette tendance design popularisée par les modèles Edge des smartphones Samsung connaîtrait donc une évolution importante. Espérons simplement que cela ne va pas favoriser les appuis malencontreux sur les extrémités de l’écran comme cela a parfois été le cas sur certains appareils.

Dans un autre tweet, Ice Universe affirme aussi qu’au moins deux smartphones s’équiperaient de ce genre d’écrans particulièrement incurvés apparemment baptisés « Full Display 2.0 ». Le Huawei Mate 30 Pro en ferait donc partie, mais on ignore l’identité de l’autre modèle. Le leaker exclue Samsung et pointe plutôt vers un constructeur chinois.

Full-Display v2.0 leaks more and more, at least two mobile phones will adopt such a curved screen to cover the design on both sides, Samsung is too conservative, has killed this similar project, these innovations will be led by Chinese mobile phones. pic.twitter.com/mp2Y6IZjQ0

— Ice universe (@UniverseIce) July 12, 2019