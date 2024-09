Une Apple Watch à destination des enfants ? Ce serait dans les tuyaux avec la SE 3

Apple vient tout juste de renouveler son modèle « classique » d’Apple Watch lors de sa keynote de rentrée. Mais la firme aurait des plans plus ambitieux encore avec son futur modèle de montre « abordable ».

L’Apple Watch SE 2022 // Source : Frandroid – Anthony Wonner

La Series 10 vient tout juste de sortir, c’est donc tout naturellement que la machine à rumeurs se tourne maintenant vers les prochaines annonces d’Apple dans le monde des montres connectées. D’après Bloomberg, la firme à la pomme préparerait un nouveau modèle d’Apple Watch SE avec, dans le viseur commercial, les plus jeunes qui ne peuvent pas toujours utiliser un smartphone.

C’est bien évidemment le toujours bien informé Mark Gurman qui colporte la rumeur de cette Apple Watch SE 3, dont on avait déjà commencé à entendre parler il y a quelques mois. La dernière fois qu’Apple s’est intéressé à son modèle de montre entrée de gamme, c’était en 2022. Bloomberg postule donc qu’Apple profiterait de l’année 2025 pour donner un petit coup de frais à sa gamme.

Une Watch pour les collégiens ?

Si l’on n’en sait pas encore beaucoup sur les entrailles de la bête, son design se révèle par contre peu à peu puisqu’il semblerait que le passage vers un boitier en « plastique dur » se confirme. Si ce matériau paraît bien moins noble que l’aluminium ou le titane qui équipe les modèles actuels d’Apple Watch et d’Apple Watch Ultra, c’est à la fois pour des questions de coûts et de public visé.

Source : Frandroid – Anthony Wonner

Avec un boitier moins cher à produire, Apple chercherait à glisser sa future montre aux poignets des plus jeunes qui n’ont pas toujours le droit d’avoir leur téléphone en classe, que ce soit aux États-Unis ou chez nous. Ainsi, les parents inquiets pourraient rester en contact avec leur progéniture sans avoir à compter sur un smartphone et ses 1001 distractions.

1 matériau, 1000 couleurs

Le plastique serait également un matériau idéal pour décliner la montre en une pléthore de couleurs chatoyantes. Une manière de se démarquer de la concurrence et de proposer aux ados et préados un accessoire record avec leur style du moment. Sans compter que le plastique serait aussi une solution plus durable, capable de résister aux modes de vie parfois chaotique des plus jeunes.

Avec un bond en puissance du processeur, un prix d’appel plus raisonnable que celui du modèle classique et la promesse d’une montre connectée taillée pour plaire à la génération 2010, Apple pourrait avoir en stock un appareil capable de titiller les parents inquiets. Reste à savoir si les enfants accepteront de s’équiper du gadget.