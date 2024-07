Apple Watch SE : le métal serait remplacé par un matériau beaucoup moins « noble »

Selon de nouvelles informations, Apple pourrait adopter un cadran en plastique pour sa prochaine Apple Watch SE. L'idée ? Réduire les coûts de production de ce modèle pour le proposer à un tarif plus abordable.

Vous vous rappelez de l’iPhone 5C et de son châssis en plastique ? Il se pourrait que la prochaine Apple Watch SE soit équipée d’un cadran façonné dans le même matériau, pour en réduire les coûts de production… et la commercialiser à un prix plus contenu. C’est en tout cas ce que l’on apprend d’AppleInsider, qui se fait l’écho des dernières découvertes de Bloomberg.

Le média spécialisé rapporte en effet qu’Apple miserait sur une Apple Watch SE en plastique de manière à abaisser d’une cinquantaine de dollars le prix de sa toquante « entrée de gamme ». L’objectif serait notamment de la positionner plus facilement face à la solution concurrente de Samsung, qui reste plus abordable que l’Apple Watch SE actuelle. En France la Galaxy Watch 6 « classique » est en effet affichée à 229 euros, contre 279 euros pour l’Apple Watch SE en prix de départ.

Bientôt un matériau beaucoup moins noble pour l’Apple Watch SE ?

Cette nouvelle Apple Watch SE en plastique serait quoi qu’il en soit commercialisée en fin d’année, aux côtés de nouveaux modèles « Classique » et « Ultra ». Un créneau de lancement cohérent, puisque Apple nous a habitués à un renouvellement de l’Apple Watch SE tous les deux ans… et que le modèle actuel date de 2022.

On sait en parallèle que l’Apple Watch Series 10 « Classique » serait pour sa part dotée d’un design semblable à celui de l’Apple Watch Series 9, mais avec un écran plus grand et potentiellement un boîtier un peu moins épais. Les trois nouveaux modèles d’Apple pourraient enfin être annoncés en septembre, parallèlement aux nouveaux iPhone 16 / 16 Pro.

Pour rappel, l’actuelle Apple Watch SE dispose d’un cadran en aluminium et peut être équipée d’un bracelet « Boucle Sport » pour offrir une neutralité carbone, revendique Apple. En passant sur un châssis en plastique, la prochaine Watch SE pourrait donc être moins « environmentally friendly » que sa prédécesseure. Réponse dans quelques mois.