Apple Watch X : vers un écran encore plus grand… mais une autonomie toujours raplapla

Le site spécialisé 91Mobiles semble avoir mis la main sur de potentiels fichiers CAD de la prochaine Apple Watch X. Ces fichiers industriels, destinés à la production de la toquante, nous renseignent sur le design qu'elle pourrait adopter lors de son lancement en septembre.

Agrandir sérieusement l’écran, mais sans réviser le design en profondeur et, surtout, sans accroître la taille de la batterie embarquée. Si l’on s’en tient aux rendus CAD (computer-aided design) dénichés par 91Mobiles, c’est ce qu’il faudrait attendre de la nouvelle Apple Watch X, attendue en septembre. Ces fichiers présumés nous donnent en effet un aperçu assez précis du design que la prochaine tocante connectée d’Apple pourrait adopter.

On y découvre une montre dotée d’un écran de 2 pouces, le plus grand jamais ajouté sur une Apple Watch (pour comparaison, l’écran des Apple Watch Ultra se limite à 1,92 pouce, contre 1,9 pouce pour celui de l’Apple Watch Series 9 45 mm, et 1,69 pouce pour la version 41 mm), et dont le boîtier s’agrandit sans changer d’allure pour autant.

Des cadrans un peu plus grands, mais surtout pour accueillir un écran XXL

La taille des boîtiers de l’Apple Watch X serait en effet revue à la hausse, pour passer à 45 mm et 49 mm en lieu et place des 41 mm et 45 mm que l’on connaissait jusqu’à présent. Cet agrandissement serait avant tout destiné à l’accueil de cet écran de 2 pouces, puisque la batterie resterait pour sa part la même, peu ou prou, que sur les modèles actuels.

Comme le souligne PhoneArena, certaines rumeurs évoquaient il y a quelques semaines encore un possible changement pour le système de fixation du bracelet. Apple aurait, d’après ces rumeurs, choisi un dispositif magnétique en remplacement des encoches actuelles, et ce pour gagner de l’espace et ainsi augmenter la taille de la batterie.

Une piste sérieusement compromise par les visuels CAD dévoilés sur 91Mobiles. Ces derniers dévoilent en effet la présence d’encoches identiques à celles des Apple Watch Series 9. Par conséquent, la batterie de l’Apple Watch X pourrait demeurer inchangée… mais on conserverait le même système d’attache. Un sérieux avantage pour continuer d’utiliser des bracelets déjà acquis.

Pour le reste, Apple miserait sur quelques nouvelles fonctions de santé (détection de l’apnée du sommeil et avertissement en cas de pression artérielle anormale, notamment) mais aucun grand bouleversement ne serait donc d’actualité en matière de design — du moins si l’on excepte le potentiel changement de taille du boîtier et de l’écran.n

De quoi étayer les dires de Ming-Chi Kuo, qui évoquait en fin d’année dernière une Apple Watch 2024 qui « n’aurait probablement pas d’expérience significative en matière d’innovation ».