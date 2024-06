Apple Watch X : la montre aurait droit à quelques changements de taille pour ses 10 ans

D'après les informations de Ming-Chi Kuo, l'Apple Watch Series 10 aurait droit à un format bien plus grand, tout en gagnant en finesse.

Cette ann√©e, Apple devrait c√©l√©brer les 10 ans de sa premi√®re montre connect√©e, l’Apple Watch premi√®re du nom. √Ä cette occasion, la firme devrait proposer une mise √† jour cons√©quente avec une Apple Watch Series¬†10 — ou Apple Watch X — aussi marquante qu’a pu l’√™tre l’iPhone X lors de son lancement en 2017.

Ce lundi, c’est Ming-Chi Kuo qui y est all√© de ses indiscr√©tions. Dans un article publi√© sur Medium, l’analyste, g√©n√©ralement tr√®s bien inform√© autour des produits Apple, a livr√© quelques informations au sujet des projets d’Apple pour ses prochaines montres connect√©es. Et, en l’occurrence, la montre aurait droit √† plusieurs changements de taille.

Une Apple Watch X bien plus large, mais aussi plus fine

Le premier changement attendu pour cette Apple Watch X, √† en croire Ming-Chi Kuo, concerne les formats propos√©s. Selon l’analyste, la montre pourrait √™tre propos√©e avec un √©cran bien plus grand. Alors que les pr√©c√©dentes montres d’Apple √©taient jusque l√† d√©clin√©es en version 41 ou 45 mm, l’Apple Watch Series 10 serait propos√©e quant √† elle en version 45 et 49 mm.

Un accroissement d’autant plus intrigant que l’Apple Watch Ultra¬†2, le mod√®le le plus large d’Apple Watch √† ce jour, propose d√©j√† un format de 49¬†mm, mais avec un ch√Ęssis bien plus imposant, notamment avec les bordures en titane tout autour du bo√ģtier. Malgr√© ce format plus large, Apple aurait r√©ussi √† r√©duire l’√©paisseur de sa montre, pour qu’elle d√©passe moins sur le poignet.

Malgr√© cet accroissement du format de l’Apple Watch standard, Apple n’aurait pas d√©cid√© de d√©laisser sa gamme ¬ę‚ÄČUltra‚ÄȬĽ et, selon Ming-Chi Kuo, une Apple Watch Ultra¬†3 serait √©galement au programme, avec des caract√©ristiques ¬ę‚ÄČglobalement identiques‚ÄȬĽ √† celles des g√©n√©rations pr√©c√©dentes. Une nouvelle teinte serait cependant au programme, avec un bo√ģtier noir.

Ming-Chi Kuo indique √©galement qu’Apple devrait lancer la production de ses montres au cours du second semestre, en utilisant une nouvelle solution d’impression 3D d√©velopp√©e par son fournisseur BLT.

On en saura probablement davantage sur l’Apple Watch Series¬†10 lors de sa pr√©sentation officielle, attendue en septembre prochain. D’ici l√†, vous pouvez retrouver notre dossier pour tout savoir sur l’Apple Watch X.