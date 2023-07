L’Apple Watch Ultra 2 serait en partie imprimée en 3D

Apple aurait décidé de s'orienter vers une nouvelle conception pour les éléments en titane de sa prochaine Apple Watch Ultra 2, puisqu'ils seraient désormais imprimés en 3D.

Comme chaque année, Apple devrait organiser un événement dans le courant du mois de septembre pour présenter ses futurs smartphones, les iPhone 15, mais également sa nouvelle montre connectée, l’Apple Watch Series 9. Le constructeur devrait également profiter de l’occasion pour lever le voile sur sa future montre connectée ultra haut de gamme, un an seulement après la première génération, l’Apple Watch Ultra 2 — ou Apple Watch Ultra 2023.

Depuis quelques mois, certains bruits de couloir faisaient déjà échos d’une annonce dès cette année pour la successeuse de l’Apple Watch Ultra. Désormais, c’est au tour du très bien informé Ming-Chi Kuo de dévoiler quelques nouveautés en amont de la présentation. Dans un billet publié sur son blog, l’analyste du cabinet TF International Securities indique que, selon ses informations, « Apple adopte activement la technologie d’impression 3D et les parties mécaniques en titane de l’Apple Watch Ultra, prévue pour le second semestre 2023, seront réalisées en impression 3D ».

Des éléments conçus à l’aide de plusieurs couches de poudre de titane

L’idée avec cette technologie d’impression 3D pour les éléments en titane serait de réduire le temps et le coût de production de chaque élément en utilisant plusieurs couches de poudre de titane fondues grâce à un laser. Les éléments conçus nécessiteraient tout de même une étape de finition afin de réduire les soucis provoqués par l’accumulation de couches, en les lissant. Pour développer cette nouvelle méthode de conception, Apple aurait fait appel à plusieurs partenaires en charge de fournir une impression suffisamment efficace. Il s’agirait d’IPG Photonics pour les composants laser et de Farsoon et BLT pour les imprimantes dédiées.

Selon de précédentes informations partagées cette fois par le journaliste Mark Gurman, l’Apple Watch Ultra 2 serait bel et bien en chantier chez Apple, avec une annonce prévue dans le courant du mois de septembre. Bien que l’on ignore encore les caractéristiques prévues, la montre serait connue en interne sous le nom de code N210. Certaines informations suggéraient l’arrivée d’un écran microLED, mais il semble finalement que cette nouveauté soit repoussée à des générations ultérieures, sans doute en 2026.

