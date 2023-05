L’Apple Watch Series 9 s’armerait d’une puce qui n’a (normalement) rien à y faire

Après trois générations d'Apple Watch équipées peu ou prou du même SoC, Apple verrait les choses en grand pour sa Watch Series 9. D'après Mark Gurman, la firme y installerait pour la première fois une puce directement dérivée de l'iPhone.

Attendue cet automne, probablement au même moment que les iPhone 15 et 15 Pro, la future Apple Watch Series 9 s’équiperait d’une puce développée à l’origine pour l’iPhone. D’après Mark Gurman, la prochaine montre connectée d’Apple s’armerait d’un processeur basé sur l’A15 Bionic, conçu au départ pour les iPhone 13.

Si ce qu’avance le journaliste de Bloomberg dans sa newsletter PowerOn est vrai, il s’agirait là d’une petite révolution pour l’Apple Watch. Celle-ci s’était jusqu’à présent contentée de puces à très basse consommation pensées spécifiquement pour elle — et employées dans certains cas sur les HomePod.

Un processeur d’iPhone bientôt dans l’Apple Watch ?

Ce changement serait d’autant plus important que, depuis trois ans, les Apple Watch recyclent plus ou moins une même puce, avec peu d’innovations à la clé. L’Apple Watch Series 8 est ainsi dotée d’un SoC Apple S8 : un Apple S7 à peine remanié… lui-même basé sur l’Apple S6 des Watch Series 6, commercialisées en 2020. Cette stagnation technologique prendrait fin avec l’arrivée sur l’Apple Watch Series 9 d’un processeur inspiré de l’A15 Bionic — une puce exploitée au fil des mois sur de nombreux appareils Apple (iPhone 13 / 13 Pro, iPhone SE3, iPad mini 6, iPhone 14 « classiques », Apple Watch TV 2022).

Notez à ce stade que l’on ignore ce que cette transition signifiera précisément pour l’Apple Watch Series 9, mais il y a fort à parier qu’elle permettra de procurer plus de performances et une meilleure efficacité énergétique à la future tocante connectée du géant de Cupertino. À moins d’un changement de design complet pour les Series 9, et pour des raisons évidentes de taille et de préservation de l’autonomie, il y a en revanche fort à parier que cette mouture de l’A15 n’exploite pas toutes les capacités de la puce originelle.

Reste à savoir quand Apple pourrait nous en dire plus. Selon toute logique, la firme présentera watchOS 10 lors de la prochaine WWDC, attendue le 5 juin prochain, mais difficile de dire si cette nouveauté matérielle sera aussi abordée.

