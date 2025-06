Excellente nouvelle, Apple va lancer un AirDrop compatible Android

Annoncé discrètement lors de la WWDC 2025, la prochaine version d’iOS va intégrer Wi-Fi Aware pour permettre la transmission de fichiers avec des smartphones Android.

Source : Apple

Les temps changent chez Apple. La marque ouvre de plus en plus son écosystème, souvent contraint par les legislateurs comme l’Union européenne.

Après l’arrivée du RCS sur iPhone, c’est une autre digue historique qui est sur le point de sauter. Avec la mise à jour iOS 26, l’iPhone va enfin pouvoir faire des transfert de fichiers rapide avec les smartphones Android.

AirDrop pour tous

La clé technologique c’est l’adoption par Apple du standard Wi-Fi Aware. Proposé par la Wi-Fi Alliance, ce protocole permet à deux appareils à proximité de s’achanger des données sans passer par un routeur ou un point d’accès Wi-Fi.

Comme la technologie se base sur le Wi-Fi et non sur le Bluetooth, les débits sont bien plus rapides. C’est exactement comme cela que fonctionne AirDrop pour proposer ses débits records entres les appareils dans l’écosystème Apple.

Avec iOS 26, Apple intègre le Wi-Fi Aware à son iPhone. La connexion se fera si les deux appareils utilisent la même application à proximité. Il faudra alors entre un code d’appairage à l’instar d’une synchronisation Bluetooth.

Tout cela évidemment pour des raisons de sécurité et éviter d’envoyer des fichiers ou des photos sans le consentement de la personne sur l’autre appareil.

Cela se fera donc au niveau des applications et Apple a mis en place les API et la documentation nécéssaire. Il ne s’agit pas d’une intégration au niveau du système comme AirDrop. Le partage entre appareils dans l’écosystème Apple sera donc encore un poil plus simple, mais c’est une grande étape que franchis la firme.

Quels sont les appareils compatibles ?

Du côté d’Android, les fonctions Wi-Fi Aware sont intégrées depuis Android 8.0 et le niveau d’API 26.

Windows ne supporte pas officiellement le Wi-Fi Aware pour le moment. Espérons que Microsoft proposera cette compatibilité pour faciliter le transfert de fichiers entre les PC et les smartphones sous Android ou iOS. En attendant, la firme propose une compatibilité avec Nearby Share de Google.

Malheureusement, Apple n’a fait aucune annonce pour le support du Wi-Fi Aware par macOS. Le transfert de fichier entre un Mac et un smartphone Android restera donc difficile.