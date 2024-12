Peut-on vraiment voler des données bancaires via AirDrop ? On fait le point sur cette rumeur venue de TikTok

TikTok regorge de vidéos humoristiques et informatives, mais est aussi un terrain fertile pour la désinformation, comme ces vidéos virales affirmant à tort qu’il est possible de voler les données bancaires des utilisateurs via AirDrop.





Source : Apple

La fake news du jour nous provient de TikTok. Selon certains créateurs, AirDrop, le système de partage d’informations simplifié d’Apple, serait devenue une grande porte ouverte depuis la mise à jour vers iOS 18 pour voler des informations bancaires.

Des informations sans fondements

De nombreux créateurs de contenus propagent cette fausse information dans des vidéos qui cumulent parfois plusieurs millions de vues, rapporte WCCFTech. Pour se prémunir de se supposer vol de données, certains recommandant d’aller dans les paramètres d’AirDrop pour désactiver une prétendue option intitulée « recherche avec d’autres iPhone ». D’autres suggèrent que si cette option reste activée, l’ensemble de votre portefeuille Apple contenant vos cartes de paiement pourrait être aspiré simplement en passant à côté d’un autre appareil. Sauf que tout ceci est faux.

Une méconnaissance des paramètres

Tout d’abord, notons que le paramètre en question n’existe pas. La fonctionnalité qui s’en rapprocherait le plus se nomme « Approcher les appareils » et ne sert qu’à partager des informations de contact comme le nom, prénom, numéro de téléphone ou photos à des utilisateurs en approchant le haut de votre iPhone avec un autre iPhone choisit. De plus, Apple limite par défaut à 10 minutes le partage d’information avec des inconnus.

En résumé, s’il peut exister des failles à AirDrop, celle-ci n’en fait à priori pas partie.