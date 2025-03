iPad 11 : pourquoi la nouvelle tablette n’est pas compatible avec Apple Intelligence ?

Alors qu’on pensait Apple investi corps et âme dans l’intelligence artificielle, la firme vient de sortir un produit qui n’est pas compatible avec sa suite logicielle dédiée. Un compromis difficile à faire avaler.

La stratégie d’Apple se complexifie. Alors que la firme a, depuis bientôt un an, mis l’accent sur les fonctionnalités d’IA, voilà que son dernier produit en date n’est pas compatible avec Apple Intelligence. L’iPad 11, annoncé discrètement le 4 mars dernier, n’embarque en effet aucune des fonctionnalités mises en avant par Apple depuis juin dernier.

Cela s’explique par des limitations techniques et des difficiles compromis économiques, note The Verge.

Puce et RAM trop limitées

En effet, la raison officielle de l’absence d’Apple Intelligence sur la tablette est à chercher du côté de sa puce. Le processeur Apple A16 n’est pas techniquement compatible avec la suite logicielle IA d’Apple. Enfin, sur le papier, il serait possible de l’utiliser « mais cela serait tellement lent que ça ne serait pas utile », expliquait le responsable apprentissage machine de chez Apple il y a quelque temps. Seules les puces Apple Silicon et la A17 Pro ont la « combinaison de bande passante et de puissance de la puce neuronale » nécessaire au bon fonctionnement d’Apple Intelligence.

Officieusement, c’est une autre histoire. La quantité de RAM disponible serait un plus gros facteur limitant que le processeur en lui-même. En effet, l’unité de traitement neuronale de la puce A16 serait quasiment la même que sur la puce Apple Silicon M1. Comme l’expliquait Mark Gurman en juin dernier « Apple a décidé depuis des mois que 8 Go de RAM serait le minimum pour faire fonctionner Apple Intelligence ». Or, la puce A16 embarquée dans l’iPad 11 n’aurait que 4 ou 6 Go de RAM, semblerait-il.

Crédit : Apple

Que ce soit pour des raisons techniques officielles ou officieuses, donc, Apple n’a pas voulu rendre son iPad 11 compatible avec Apple Intelligence. Quitte à casser sa cohérence marketing.

Un iPad déjà obsolète ?

En effet, même l’iPhone 16e, pourtant vendu comme un mobile bon marché, a fait l’effort de se doter d’une fiche technique lui permettant de faire tourner les fonctionnalités IA de Cupertino. En sortant un iPad, même entrée de gamme, incompatible, Apple fait de cette tablette un citoyen de seconde zone au sein de son catalogue. Les innovations futures risquant de se concentrer beaucoup sur l’IA générative et les modèles toujours plus complexes, l’iPad 11 va vite être dépassé.

Sans doute que l’entreprise a dû faire des compromis économiques pour garantir un prix plancher de 409 € sur sa nouvelle tablette, mais cela s’est fait au prix d’un arbitrage logiciel et marketing qui risquent de faire grincer des dents les fans de la marque.