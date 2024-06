Les limitations d’Apple Intelligence viendraient d’un détail insoupçonné

Même pas encore sorti, Apple Intelligence fait beaucoup parler de lui. Retardé en Europe, le système IA va aussi être réservé à une toute petite classe d’iPhone, pour des raisons plus techniques qu’on ne pourrait le croire.

Apple l’a promis, ses nouvelles fonctionnalités d’IA ne sont pas du tout une tactique pour vendre plus d’iPhone. Il s’agit uniquement de limitations techniques dues à la puissance requise pour faire correctement tourner les modèles d’intelligence artificielle de la firme. Résultat, à part les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, aucun autre modèle de téléphone Apple n’a le droit à ces nouveautés.

Mais étrangement, même lors d’une table ronde dédiée à Apple Intelligence, la firme est restée vague sur ces fameuses limitations techniques, expliquant simplement que c’est « une combinaison de bande passante et de puissance de la puce neuronale » qui fait goulot d’étrangement sur la plupart des téléphones. Mais d’après Bloomberg, ce serait moins la puce au sein de l’iPhone que la RAM qui jouerait ici les trouble-fêtes.

8 Go de RAM minimum

Depuis l’iPhone 14, les gammes « Pro » d’Apple bénéficient, en effet, d’un meilleur processeur. L’iPhone 15 Pro embarque, par exemple, la puce A17 Pro tandis que les modèles standards récupèrent la puce A16 de la génération précédente. Malheureusement, cette puce de 2023 n’est équipée « que » de 6 Go de RAM, et Apple « a décidé depuis des mois que 8 Go de RAM serait le minimum pour faire fonctionner Apple Intelligence », affirme Mark Gurman de chez Bloomberg.

« La taille du processeur neuronal est en réalité moins importante qu’on pourrait le penser », détaille le journaliste, toujours très bien informé des faits et gestes de la firme. En effet, cette puce spécifique est quasiment la même sur les iPhone 13, 14 et 15 que sur le processeur Apple M1. Et, surprise, les iPad et Mac équipés de la puce M1 prennent eux en charge Apple Intelligence. Le coupable se trouve donc du côté de la mémoire vive, ce qui contredit directement les affirmations d’Apple.

C’est pour cette raison, affirme Bloomberg, que les futurs iPhone 16 seront tous équipés de 8 Go de RAM au minimum. Histoire de faire en sorte de la nouvelle génération d’iPhone soit la première à prendre intégralement en charge les nouveaux outils IA d’Apple. D’ici là, peut-être qu’Apple se sera décidé à construire une IA respectueuse du DMA et que les clientes et les clients français pourront profiter du nouveau Siri, ou de la génération de texte via ChatGPT.