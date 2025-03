Comment Xiaomi rend Android aussi cool qu’un iPhone pour les utilisateurs de Mac : AirDrop et mode miroir

Passer d’un iPhone à un Android quand on a un Mac, c’est souvent un casse-tête. Bonne nouvelle : Xiaomi change la donne.

Quand on est utilisateur d’Apple, on a parfois l’impression d’être enfermé dans une jolie prison dorée. AirDrop pour partager un fichier en deux secondes, iMessage pour discuter avec les amis, iCloud pour tout sauvegarder… Tout est fluide, tout est simple.

Mais dès qu’on veut sortir de cet univers et tenter l’aventure Android, c’est la douche froide. Surtout si on a un Mac. Les constructeurs Android l’ont bien compris, et Xiaomi dégaine une arme redoutable pour séduire les fans de la pomme : HyperConnect. On a testé ça avec le Xiaomi 15, et franchement, ça vaut le détour.

HyperConnect : le pont entre Mac et Android

HyperConnect, c’est la grande nouveauté d’HyperOS 2.0, l’interface logicielle maison de Xiaomi.

Alors, c’est quoi exactement ? C’est un outil qui connecte votre smartphone Xiaomi à votre Mac (ou même un PC Windows) comme par magie. On a branché un Xiaomi 15 à un Mac, et hop, l’écran du téléphone s’affiche en mode miroir. Oui, vous pouvez voir l’interface Xiaomi directement sur votre ordinateur et même interagir avec. Et ça marche aussi sous Windows. Petit clin d’œil ironique : sur un iPhone avec un Mac, Apple bloque ce genre de fonction en Europe. Du moins, pour le moment.

Mais ce n’est pas tout. HyperConnect, c’est aussi un AirDrop version Xiaomi. Vous prenez un fichier sur votre Mac, vous le glissez-déposez vers votre Xiaomi 15, et voilà, c’est transféré. Bon, ce n’est pas aussi fluide que l’AirDrop d’Apple – on sent une petite latence parfois – mais ça fait le boulot et ça simplifie la vie. Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a même montré ça en vidéo sur X : une photo passe d’un Xiaomi 15 Pro à un MacBook en un clic, sans appli supplémentaire. OnePlus, par exemple, demande de télécharger « O+ Connect » pour faire pareil. Xiaomi, lui, mise sur la simplicité.

Une liberté inattendue pour les utilisateurs Apple

HyperConnect ne s’arrête pas là. Il prend aussi en charge les fichiers Apple Keynote. Vous pouvez les ouvrir directement sur votre Xiaomi sans galérer avec des conversions. L’idée derrière tout ça ? Ne plus vous sentir prisonnier de l’écosystème Apple. Que vous ayez un Mac à la maison, un iPad au bureau ou un iPhone dans la poche, Xiaomi veut vous prouver qu’un Android peut s’intégrer sans douleur. Et ça, c’est une petite révolution.

D’où vient cette idée ? Lei Jun raconte que c’est parti des utilisateurs de la Xiaomi SU7, leur voiture électrique. Beaucoup d’entre eux ont des produits Apple et voulaient une connexion plus simple avec leur smartphone Xiaomi. Résultat : HyperConnect est né, et il pourrait bien changer la donne pour celles et ceux qui hésitent à quitter l’iPhone sans lâcher leur Mac.