iPhone 15 Pro Max : ce petit détail pourrait le rendre encore plus élégant

Selon le leaker Ice Universe, l'iPhone 15 Pro Max adopterait des bordures très fines.

En matière de fans de smartphones, il y a deux types de personnes. D’un côté, on trouve celles et ceux qui s’en fichent un peu des bordures autour de l’écran, et qui trouvent que, ma foi, on s’habitue à tout. De l’autre, le camp que l’on pourrait appeler des Ultras des bordures, qui vendraient père et mère pour un smartphone aux bordures fines et égales. L’iPhone 15 Pro Max pourrait redonner du grain à moudre à ces derniers.

Selon Ice Universe, leaker aux prédictions souvent très fiables, l’iPhone 15 Pro Max se démarquerait de son prédécesseur par des bordures excessivement fines. Cela en ferait, selon ses mots, un « super flagship », comprendre par là, un vrai smartphone ultra premium. Il joint sa déclaration de deux photos, l’une montrant une protection d’écran et l’autre censé présenter le résultat sur le futur téléphone Apple.

Source : Ice Universe Source : Ice Universe

Pro Max ou Ultra ?

Cette déclaration a de quoi relancer les rumeurs qui veulent que l’iPhone 15 Pro Max s’appelle en réalité iPhone 15 Ultra. L’appellation Ultra, chez Apple, est toujours réservée à des produits se démarquant du reste de la gamme. Avec des bordures attendues plus petites que l’iPhone 14 Pro (2,17 mm), mais aussi le Xiaomi 13 (1,81 mm), le prochain haut de gamme d’Apple s’en rapprocherait une fois encore.

On peut ajouter à son crédit, selon de précédentes rumeurs, l’arrivée d’un capteur 48 mégapixels plus large ainsi que l’ajout d’un périscope. Il pourrait aussi signer la disparition du bouton coulissant dédié au mode silencieux, le passage à des boutons tactiles ou encore l’arrivée d’un cadre en titane.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.