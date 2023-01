Les iPhone 15 Pro devraient bien se lâcher plus que les autres

L’analyste Jeff Pu apporte son petit lot d’éléments quant à certaines spécifications des futurs iPhone 15. Ici, l’intéressé corrobore surtout des prédictions déjà aperçues précédemment. De quoi dégager une véritable tendance.

Les iPhone 15 ne sont attendus qu’en septembre 2023, mais les bruits de couloir à leurs sujets sont déjà nombreux depuis la fin de l’année 2022. L’analyste Jeff Pu – via Mac Rumors – en rajoute une petite couche en ce début de nouveau millésime, avec une série d’éléments qui vient principalement corroborer d’autres prédictions.

Selon lui, les deux modèles les plus haut de gamme, à savoir les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra (ce nom est encore à confirmer), profiteraient d’un tout nouveau matériau pour leur châssis : du titane. Ce matériau n’est pas inconnu pour Apple, qui l’utilise déjà sur sa montre Watch Ultra. Mais ici, l’idée serait de toujours plus marquer l’écart entre sa gamme « premium » et classique.

Des touches tactiles qui se confirment

Il convient néanmoins d’émettre une petite réserve : seule la version « Ultra » pourrait en effet en bénéficier, si l’on en croit un précédent leak. Le doute subsiste donc autour de ce choix. Toujours selon Jeff Pu, les iPhone 15 Pro et 15 Ultra devraient muscler leur jeu sur le plan de la RAM : 8 Go, contre 6 Go aujourd’hui sur les iPhone 14 Pro.

Autrement changement attendu : l’absence de boutons latéraux physiques, en lieu et place de touches tactiles couplées à un retour haptique alimenté par deux moteurs. Là encore, cette petite évolution avait d’ores et déjà été évoquée en octobre 2022. Elle tend donc à se confirmer.

Recyclage

Puce A17 Bionic, modem Snapdragon X70 pour la 5G ou téléobjectif périscopique x10 : une fois de plus, Jeff Pu rejoint d’autres leakers en s’accordant sur de telles améliorations. L’intéressé ne prend pas non plus de grands risques ici, mais cela permet au moins de dégager une ligne directrice de plus en plus claire quant aux intentions d’Apple.

Pour terminer, l’intéressé lâche un petit mot sur les iPhone 15 et 15 Plus, qui devraient s’appuyer sur deux composants des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max : la puce A16 Bionic d’un côté, le capteur de 48 mégapixels de l’autre. La firme à la pomme jouerait donc la carte du « recyclage » d’une génération à une autre.

