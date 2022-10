L’iPhone 15 aurait le droit à un design sans aucun bouton mécanique

L'analyste Ming-Chi Kuo prédit deux changements importants pour l'iPhone 15 : le passage à l'USB-C largement attendu et l'arrivée d'un design sans aucun bouton mécanique.

Un iPhone au design sans aucune impureté, c’est l’idée développée par Apple depuis la présentation de l’iPhone X en 2017. C’est ce qui a conduit la marque à proposer un écran sans bordures et à intégrer la recharge sans-fil pour un jour peut-être se débarrasser définitivement des ports.

En 2022, Apple a supprimé un élément gênant de plus du design de ses iPhone, du moins aux États-Unis, en passant complètement à l’eSIM et en supprimant le tiroir pour carte SIM.

Pour l’iPhone 15 de 2023, la firme irait plus loin en supprimant les boutons mécaniques.

C’est l’analyste Ming-Chi Kuo qui prédit ce changement de design important sur Twitter en se basant sur des informations venant des fournisseurs de la firme.

(1/6) My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.

La nouveauté serait réservée aux deux modèles haut de gamme de l’iPhone 15, pressenti pour être l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra. À l’image du bouton Touch ID des anciens iPhone, Apple utiliserait des contrôles tactiles et un retour haptique puissant pour simuler des boutons.

The buttonless design & switch to USB-C are two of the major updates for iPhone 15.

Vibrator suppliers Luxshare ICT & AAC are undoubtedly the main buttonless design winners. Taptic Engine shipments will grow by 80-100% YoY in 2023, thanks to the buttonless design.

