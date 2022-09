Apple préparerait un iPhone 15 Ultra pour maximiser ses profits

Oui les iPhone 14 viennent tout juste d'être dévoilés. Oui les iPhone 14 ne sont pas encore commercialisés qu'on parle déjà de l'iPhone 15. Apple préparerait une nouvelle segmentation de sa gamme pour pousser vers des prix encore plus élevés.

La nouvelle gamme d’iPhone 14 qui différencie plus grandement les modèles normaux des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max est seulement un avant-gout de ce qu’Apple prépare pour l’iPhone 15.

C’est ce que s’accordent à penser l’analyste Ming-Chi Kuo spécialiste de la stratégie d’Apple, et le journaliste Mark Gurman de Bloomberg toujours très bien renseigné sur les plans de la firme.

Donner envie d’un iPhone très cher

Apple a appris des générations iPhone 12 et iPhone 13 où les modèles d’iPhone se ressemblaient un peu trop et dissuadaient les clients les plus raisonnables de se porter sur les iPhone Pro, souvent quelques centaines d’euros plus chers.

Avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, Apple a réservé pour la première fois sa nouvelle puce Apple A16 Bionic, mais aussi son nouveau design d’écran avec Dynamic Island.

Taking a step further, Apple will also start creating differentiation between the iPhone 15 Pro Max and the iPhone 15 Pro. It's the best practice via a precise product segmentation strategy to generate more sales/profits in a mature market. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 9, 2022

D’après Ming-Chi Kuo, Apple devrait continuer cette démarche avec l’iPhone 15. Il faut s’attendre à un iPhone 15 Pro avec encore davantage de différence avec le modèle classique. Le but pour Apple est d’augmenter le prix de vente moyen d’un iPhone.

Un iPhone 15 Ultra encore plus cher

La nouvelle étape de ce plan serait de différencier le modèle Pro Max et le modèle Pro. Le Pro Max change d’atouts en fonctions des années. Habituellement, il propose au moins un module photo amélioré, un plus grand écran et une plus grande autonomie. Pour l’iPhone 14 Pro, Apple a fait le choix d’intégrer exactement le même module photo que sur l’iPhone 14 Pro Max. Il ne reste donc que l’écran et l’autonomie pour se distinguer, sachant qu’Apple introduit également un iPhone 14 Plus tout aussi grand, qui s’annonce comme un recordman d’autonomie.

On en arrive à l’idée d’un iPhone 15 Ultra soutenu par le journaliste Mark Gurman sur Twitter. Apple pourrait donc abandonner le nom Max dès l’année prochaine, ou le réserver à un autre modèle. Pour justifier son nom, l’iPhone 15 Ultra devra se distinguer de l’iPhone 15 Pro.

Le nom Ultra est de plus en plus utilisé par Apple pour ses produits haut de gamme. La firme l’utilise pour sa puce Apple M1 Ultra trouvée dans le Mac Studio et pour la nouvelle Apple Watch Ultra, une montre connectée à 999 euros. Dans cette nouvelle grille, les modèles Pro ne représentent plus que le milieu de gamme.

À terme, on peut imaginer que l’iPhone Ultra serait par exemple le premier modèle à adopter un design pliable, si la technologie finit par intéresser Apple.

