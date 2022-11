En 2023, Apple présentera (certainement) ses nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Max, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra. Prix, date de sortie, fiche technique… On fait le point sur les premières informations disponibles à leur sujet.

Chaque année, le programme des sorties de smartphones est réglé comme du papier à musique, rythmé par les leaders du marché. Parmi eux, Apple et ses iPhone qui marquent le monde de la tech tous les ans à la fin de l’été. 2023 ne devrait pas échapper à la règle et l’on s’attend déjà à voir arriver la génération des iPhone 15, 15 Pro et 15 Ultra. Date de sortie, design, fiche technique, prix… on fait le point sur les rumeurs, les fuites et les suppositions au sujet des prochains smartphones d’Apple.

L’iPhone 15 Ultra à la place de l’iPhone 15 Pro Max ?

En 2022, Apple a changé sa gamme, supprimant sa variante « mini » pour proposer un iPhone 14 Plus. Alors que l’on pensait cette nomenclature pensée pour perdurer, il semblerait en réalité que 2023 soit aussi étonnante sur les noms d’iPhone. Cette fois-ci, c’est l’iPhone 15 Pro Max qui devrait se transformer et changer de nom.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo évoque ainsi que l’iPhone 15 Pro Max pourrait se nommer en fait iPhone 15 Ultra. En faisant cela, Apple marquerait ainsi une nette différence de gamme en proposant un modèle ultra premium, à l’instar de l’Apple Watch Ultra.

Bien que le nom serait une première pour l’iPhone, la stratégie en elle-même ne serait pas nouvelle. On a vu avec la génération de l’iPhone 13 une différenciation entre le Pro et le Pro Max. Ce dernier possédait un meilleur module photo que sa déclinaison plus petite (téléobjectif avec un grossissement plus gros, stabilisation sur le capteur du grand-angle et stabilisation optique de l’ultra grand-angle). Cette amélioration matérielle serait donc plus marquée cette année, justifiant au passage un prix possiblement plus élevé.

La gamme 2023 de l’iPhone devrait donc se composer comme suit :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Ultra

Pour le moment, rien ne laisse penser en revanche que les iPhone 15 et 15 Plus seraient différents sur le plan technique en dehors de leur diagonale d’écran et de leur batterie.

Adieu Lightning, bonjour USB-C

L’Europe impose désormais une connectique universelle pour limiter le renouvellement des accessoires lors du changement d’appareil, et notamment de smartphone. Ainsi, Apple va devoir se conformer à cette décision sur le Vieux Continent et abandonner le Lightning pour adopter l’USB-C. Et le premier appareil de la marque à opérer cette transition serait évidemment l’iPhone 15. Apple l’a déjà confirmé (en exprimant au passage son mécontentement), l’iPhone 15 aura un port USB-C.

Quitte à passer à l’USB-C, Apple ne ferait cependant pas les choses à moitié. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne devraient pas y voir une réelle évolution puisqu’il s’agirait d’USB 2.0, mais les iPhone 15 Pro et 15 Ultra proposeraient un débit pouvant égaler ceux de l’USB 3.2 (20 Gb/s), voire ceux du Thunderbolt 3 (40 Gb/s).

Et comme la commercialisation du Lightning était une manne conséquente pour Apple, il parait assez logique que ce ne soit là qu’une étape. Apple aurait déjà prévu de se sortir du standard en proposant à l’avenir un smartphone 100 % sans fil. Celui-ci se rechargerait alors sans fil grâce à la fois à la recharge par induction et à la technologie MagSafe d’Apple.

Un design sans boutons

Pour se diriger vers un design sans la moindre aspérité, Apple va devoir non seulement supprimer les ports, mais aussi les boutons. Ce travail a déjà commencé avec la suppression de Touch ID (qui ne devrait pas revenir de si tôt) et les iPhone 15 devraient aller encore plus loin en supprimant les boutons traditionnels.

L’analyste Ming-Chi Kuo (toujours lui) pense que l’iPhone 15 (ou tout du moins UN iPhone 15) serait dépourvu de boutons physiques. Ils seraient remplacés par des zones tactiles couplées à un retour haptique. Le sous-traitant Cirrus Logic aurait par ailleurs laissé entendre à ses investisseurs une hausse drastique de son activité pour le second semestre 2023. Cela pourrait être lié à l’iPhone sans boutons… ou tout simplement à une prédiction basée sur les prévisions de MIng-Chi Kuo.

Adieu l’encoche, bonjour Dynamic Island sur l’iPhone 15

L’iPhone 14 Pro a initié une nouveauté de design. L’encoche présente depuis l’iPhone X a cédé sa place à Dynamic Island, une « pilule » regroupant l’appareil photo frontal et les capteurs nécessaires à Face ID. Apple a néanmoins fait de cette contrainte un véritable atout en y ajoutant une couche logicielle intelligemment. Réservée à la gamme « Pro » cette année, cette nouveauté devrait également ruisseler sur les iPhone 15 et 15 Plus en 2023.

Des rumeurs plus anciennes laissent par ailleurs penser que les capteurs nécessaires à Face ID pourraient se cacher sous l’écran en 2023. Cela reste encore assez flou pour le moment, mais ce serait un ajout intéressant pour justifier la qualification de « Ultra » sur l’un de ces quatre smartphones.

Fiche technique des iPhone 15, 15 Pro et 15 Ultra

Pour l’heure, on ne connait pas en détail la fiche technique des iPhone 15, mais quelques points ont toutefois été avancés par certaines sources. Nikkei Asia affirme par exemple qu’Apple reprendra la scission visible au niveau du SoC des iPhone 14.

Ainsi, les iPhone 15 Pro et 15 Ultra profiteraient d’une nouvelle puce A17 Bionic gravée en 3 nm selon le procédé de seconde génération de TSMC tandis que les iPhone 15 et 15 Plus tourneraient grâce à l’A16.

De même, la RAM monterait jusqu’à 8 Go sur les deux modèles les plus couteux, contre 6 Go seulement pour les deux autres.

Une amélioration du zoom en photo

Enfin, si l’on ne connait pas encore la configuration photo exacte des iPhone 15, le modèle Ultra pourrait être équipé selon Ming-Chi Kuo d’un téléobjectif périscopique lui permettant de monter jusqu’à un grossissement x10.

Prix des iPhone 15, 15 Pro et 15 Ultra

Aucune information concernant le prix des iPhone 15 n’a été publiée jusqu’à présent. On peut néanmoins facilement faire quelques prédictions en se basant sur les habitudes d’Apple.

On peut déjà dire que les iPhone 15 ne couteront pas moins cher que les iPhone 14 et que le premier prix sera donc au minimum de 1019 euros pour l’iPhone 15 et de 1329 euros pour l’iPhone 15 Pro. Par ailleurs, au vu de la conjoncture économique, il ne serait pas étonnant que les prix continuent d’augmenter avec la prochaine génération d’iPhone.

Les différences de gammes pourraient également être plus marquées encore au niveau des tarifs. L’arrivée d’un modèle « Ultra » pourrait inciter Apple à ajouter quelques dizaines, voire quelques centaines d’euros au prix de l’appareil.

Quelle est la date de sortie des iPhone 15, 15 Pro et 15 Ultra ?

Le planning d’Apple est réglé comme du papier à musique. Lorsqu’aucun incident ne vient déranger ce rythme, l’iPhone est donc toujours présenté en septembre, généralement un mardi.

On peut donc s’attendre à une annonce des iPhone 15 le 12 ou le 19 septembre, ou tout du moins autour de ces jours là. Les contraintes logistiques peuvent néanmoins faire bouger les choses jusqu’au dernier moment.

