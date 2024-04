Apple a changé de politique sur la réparation d’iPhone, et c’est une très bonne chose

Depuis longtemps, Apple se faisait taper sur les doigts pour sa politique de réparation des iPhone. En gros, si vous vouliez réparer votre iPhone, vous étiez obligé de passer par un réparateur agréé qui utilisait des pièces neuves officielles. Pas très pratique, et surtout pas très écolo ! Mais les choses changent.

Apple a longtemps été critiqué pour sa politique de « sérialisation » des pièces. Cette politique, qui consistait à jumeler les pièces des iPhone avec l’appareil lui-même, a rendu la réparation des iPhone plus compliquée qu’elle ne devrait l’être.

En effet, les utilisateurs étaient contraints de passer par un réparateur agréé utilisant des pièces neuves officielles pour réparer leur appareil.

Une politique qui ne jouait pas en faveur de l’économie circulaire

Cette politique va à l’encontre des principes de l’économie circulaire et des politiques mises en place en France et dans l’Union européenne.

Lorsqu’une pièce détachée était utilisée pour réparer un iPhone, l’appareil en vérifiait l’identité et pouvait en empêcher le fonctionnement ou afficher un message à l’utilisateur pour l’informer que son appareil ne contenait pas une pièce d’origine Apple.

Cette pratique, considérée par certains comme une entrave à la libre réparation, était justifiée par Apple comme une garantie de la qualité et de la sécurité des pièces utilisées.

Un revirement de situation

Mais bonne nouvelle ! Apple a finalement décidé de changer sa politique. Dès cet automne, vous pourrez utiliser des pièces d’occasion pour réparer votre iPhone. Cette nouvelle politique commencera avec l’iPhone 15, et vous pourrez utiliser des pièces d’occasion comme une batterie, un écran ou une caméra, tant qu’elles sont compatibles avec votre appareil.

Et ce n’est pas tout. Apple va également rendre les composants Touch ID et Face ID réutilisables dans un autre iPhone. C’est une avancée importante dans la lutte contre l’obsolescence programmée et la promotion de l’économie circulaire.

Enfin, iOS sera capable de détecter si une pièce a été changée, et surtout si elle provient d’un iPhone qui a été bloqué suite à une perte ou un vol grâce à Localiser iPhone. Cela évitera d’utiliser des pièces volées. L’étape d’étalonnage sera alors bloquée pour ce composant.

Vous aurez également accès à des informations détaillées dans les réglages d’iOS sur l’origine des pièces installées dans votre iPhone, avec un historique et un affichage clair. Ce qui a déjà commencé depuis iOS 15.2.

