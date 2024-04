iPhone 15 : cet opérateur cumule les offres pour faire baisser son prix de 40 %

Profiter de la dernière génération d’iPhone n'a pas à se faire au détriment de vos économies. C’est en tout cas ce que pense Bouygues Telecom, qui propose l’iPhone 15 à un prix particulièrement bas avec ses forfaits mobiles.

Bien qu’il soit plus abordable que son ainé à son lancement, l’iPhone 15 reste un smartphone haut de gamme plutôt onéreux. Heureusement, en ce moment, il est possible de l’obtenir à un prix bien plus doux. Une prouesse permise par le forfait mobile Avantage Smartphone de Bouygues Telecom.

En effet, son offre 200 Go permet d’acquérir l’iPhone 15 à 1 euro (+ 21,57 €/mois pendant 24 mois) grâce à une ODR de 80 euros. À ce prix déjà bien inférieur à celui du téléphone nu s’ajoute un bonus de reprise de 100 euros en cas de revente de son ancien téléphone.

Autonomie, ergonomie, puissance… : toutes les améliorations de l’iPhone 15

Les habitués d’Apple auront vite remarqué que le design et le format de l’iPhone 15 est semblable à celui de l’iPhone 14. Cela dit, l’iPhone 15 embarque plusieurs petites améliorations qui en font un téléphone unique. Plus agréable à prendre en main, il débarrasse également sa dalle de l’encoche classique pour accueillir la fameuse Dynamic Island. Véritable écran dans l’écran, celle-ci peut afficher une myriade de notifications et d’informations.

Il s’agit aussi de la première génération d’iPhone à accueillir le port USB Type-C. Il est donc possible d’utiliser les chargeurs d’autres constructeurs, notamment ceux des smartphones Android, pour alimenter votre terminal. Mieux, le rechargement d’un boitier d’AirPods directement depuis l’iPhone 15, à l’aide d’un simple câble USB-C vers USB-C est aussi permis.

L’écran OLED de 6,1 pouces bénéficie désormais de l’affichage SuperRetinaXDR, avec une forte luminosité (jusqu’à 2 000 nits). De quoi profiter d’une image détaillée, même à l’extérieur en plein soleil. Le module photo s’améliore aussi, avec l’arrivée d’un capteur de 48 mégapixels pour le grand-angle.

La grande force de cet iPhone 15 se trouve cependant sous le capot. En effet, Apple a équipé son smartphone d’une batterie de 3 349 mAh, ce qui lui permet de tenir une journée complète avec un usage intensif. Une puce A16 Bionic se charge de donner toute sa puissance à cet iPhone 15. En jeu comme en navigation Web, il offre d’excellentes performances pendant de nombreuses années. Et comme toujours, Apple promet un suivi régulier en matière de mises à jour.

Comment baisser le prix de l’iPhone 15 ?

En temps normal, l’iPhone 15 affiche un prix de 899 euros chez Bouygues Telecom. C’est là qu’intervient le forfait 200 Go avec Avantage Smartphone. Il permet non seulement d’étaler le paiement de l’iPhone 15 sur plusieurs mois, mais il offre également une ODR de 80 euros pour adoucir le prix du téléphone au moment de l’achat.

Concrètement, l’iPhone 15 revient à 1 euro (+ 21,57 €/mois pendant 24 mois). Mis bout à bout, cela représente une économie de plus de 40 % vis-à-vis du prix original. Mais ce n’est pas le seul avantage mis en place par l’opérateur. En effet, Bouygues Telecom met en place un bonus de reprise de 100 euros. Bonus qui s’ajoute au montant de la revente de son ancien téléphone. Un moyen supplémentaire, donc, d’adoucir le prix de l’iPhone 15.

Le forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom

Quid du forfait ? Celui-ci donne accès à 200 Go de données mobiles 5G tous les mois. Il est même possible d’en utiliser 100 Go au sein de l’Europe.

Pour communiquer, les appels, SMS et MMS sont illimités vers et depuis la France et l’Europe. L’option multi-SIM est également de la partie pour équiper un second appareil comme un PC portable, une tablette ou une Apple Watch.

Le forfait Bouygues Telecom est facturé 31,99 euros par mois pendant un an puis 44,99 euros mensuels. Il demande un engagement minimal de 2 ans.