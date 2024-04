L’iPhone 15 d’Apple s’affiche à un prix jamais vu jusqu’à maintenant grâce à 300 € de réduction

Pour celles et ceux qui comptent s'offrir le dernier iPhone, il s'avère que l’iPhone 15 dans sa version 128 Go chute à 669 euros, contre 969 euros à sa sortie. C'est le moment de craquer !

L’iPhone 15 est un très bon choix pour qui renouvelle son iPhone 12 ou une génération précédente et surtout un bien meilleur choix que l’iPhone 14. Il apporte son petit lot de nouveauté : la Dynamic Island, capteurs photo améliorés et intégration du port USB-C. De bons arguments, qui font de l’iPhone 15 un bon investissement, surtout avec 300 euros de remise.

L’Apple iPhone 15 en bref

Un écran ultra-lumineux

Le capteur photo principal très efficace

Enfin de l’USB-C

Sorti à 969 euros, l’Apple iPhone 15 (128 Go) est actuellement affiché à 704,99 euros sur le site Rakuten, mais en appliquant le code POMME35, le téléphone revient à 669,99 euros.

Un design exemplaire, peaufiné depuis l’iPhone 12

L’iPhone 15 garde le form factor rectangulaire des précédentes générations. Il respire la qualité avec sa finition mate au dos, mais aussi la solidité, et son petit format le rend agréable à manipuler. Cette quinzième génération laisse de côté l’encoche au profit de Dynamic Island, pour un rendu plus moderne et des interactions pratiques.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À l’avant, la dalle est toujours en 6,1 pouces, Oled, avec une belle définition, une luminosité excellente et une bonne colorimétrie. Un écran quasi irréprochable, mais ternis par son taux de rafraîchissement cantonné à du 60 Hz. C’est d’ailleurs ce qui lui vaut la note de 7/10 dans cette catégorie à notre test. L’un des autres changements majeurs, c’est bien sûr le passage de l’iPhone à l’USB-C, mais limité à… de l’USB 2.0.

Un smartphone à l’aise dans toutes les tâches et autonome

Sous le capot, l’iPhone 15 est équipé par la puce A16 Bionic, qui est capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. Cette puce permet d’ailleurs d’obtenir de bien meilleurs résultats en photo : elle est capable de gérer quatre mille milliards d’opérations par photo, avec le capteur photo de 48 mégapixels pour l’appareil grand-angle, qui équipe désormais l’iPhone 15. Ce capteur de 48 mégapixels permet de faire du pixel bining. Autrement, si Apple avance qu’il y a un téléobjectif X2, c’est en réalité un zoom numérique sur le capteur principal qui a été placé.

Enfin, l’iPhone 15 arrive à être plus autonome que son prédécesseur qui était déjà bon. Il peut tenir une bonne grosse journée et demie d’utilisation. Dommage pour la charge vraiment lente et pour les utilisations gourmandes en ressources qui le font chauffer et réduisent sensiblement sa longévité au quotidien.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test sur l’iPhone 15 d’Apple.

Envie de découvrir ce que propose la concurrence ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter du moment.

