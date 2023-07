L’iPhone 12 mérite t-il d’être acheté en 2023 ?

Acheter un nouvel iPhone n'est pas à la portée de toutes les bourses. Si vous souhaitez acquérir un nouveau smartphone Apple, l'une des solutions est de se tourner vers l'un des anciens modèles. Un appareil comme l'iPhone 12 a les faveurs du public, mais vaut-il le coup d'être acheté en 2023 ?

Lors de sa sortie en 2020, cet iPhone 12 introduisait un grand nombre de nouveautés en comparaison à son prédécesseur pour un prix de départ à 909 euros. Sur Frandroid, notre test de l’iPhone 12 s’est conclu sur une note de 9/10. Après quelques années sur le marché, le téléphone n’est plus disponible sur le store d’Apple. Il est tout de même vendu neuf sur certains sites e-commerces ou bien trouvable en reconditionné chez les spécialistes. Est-ce que toutefois l’iPhone 12 est toujours intéressant à acheter en 2023 ?

Une puce Apple A14 Bionic toujours d’actualité

Au regard de sa fiche technique, l’iPhone 12 reste toujours dans le haut du panier des meilleurs smartphones du marché. Le processeur A14 Bionic gravé en 5 nm offre des performances fluides au quotidien. En effet, cette puce est accompagnée par 4 Go de mémoire RAM. Surtout, cet iPhone reste d’actualité puisqu’il fait partie de la liste des modèles qui sont destinés à passer sous iOS 17. À l’heure actuelle, l’iPhone 12 fonctionne sous iOS 16, une nouvelle fois très intuitif. Même en achetant cet appareil aujourd’hui, vous avez la certitude d’avoir droit à des mises à jour régulières de la part d’Apple jusqu’à, au minimum, 2025.

Le design moderne

C’est l’un des principaux changements intégré à ce modèle d’iPhone. C’est presque trait pour trait, le même que celui d’un iPhone 14. Le format rectangulaire avec des bords droits en aluminium offrent une meilleure prise en main du téléphone. En effet, ce dernier est totalement plat et vous offre une préhension bien plus assurée. Au dos, c’est un revêtement en verre qui est en place, permettant notamment la charge à induction. Pour ce qui est de l’étanchéité, l’iPhone 12 avance avec de l’IP68. La théorie voudrait qu’il résiste à une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes. En pratique, ne faites pas cela…

L’arrivée de l’Oled

C’est le tout premier iPhone de la gamme non Pro qui introduit la technologie Oled. Exit le LCD, ici la dalle dispose du Super Retina XDR. Dans les faits, les noirs affichés sont plus profonds. Nos mesures ont permis de déceler un pic de luminosité à 605 cd/m2. Nous avons aussi enregistré une température des couleurs proche de la valeur idéale à 6480 K. La technologie True Tone permet en effet d’adapter la colorimétrie de l’affichage. Vous avez aussi un mode Night Shift pour réduire la lumière bleue, et ainsi reposer vos yeux.

Un appareil photo capable de rendre de fiers services

Face aux meilleurs smartphones du marché, l’iPhone 12 peut avoir un appareil photo en apparence un peu faible. À son dos, se trouve un double objectif de 12 mégapixels chacun. Le smartphone s’appuie beaucoup sur l’IA pour ajuster la colorimétrie et la lumière de chaque cliché. Le mode nuit tout comme le mode portrait sont, eux aussi, assez satisfaisants. En ce qui concerne la partie vidéo du téléphone, vous avez droit à la captation 4K/60 images par seconde à laquelle s’ajoute l’enregistrement en Dolby Vision HDR à 30 images par seconde. Enfin la stabilisation est aussi bonne pour immortaliser chaque instant. L’iPhone 12 n’est certes pas le meilleur smartphone photo en 2023, mais il est capable de rendre de fiers services.

Où acheter l’iPhone 12 et à quel prix ?

À sa sortie, l’iPhone 12 dans sa version de base à 64 Go était dévoilé au prix de 909 euros. En 2023, le smartphone n’est certes plus disponible sur le store officiel d’Apple. Il est encore vendu parfois en neuf sur des sites marchands. Sinon, le produit est disponible dans des états alternatifs. Vous pouvez l’acheter en reconditionné, ou bien d’occasion. Au vu des mises à jour régulières d’Apple, il est encore tout à fait pertinent d’acheter l’iPhone 12 en 2023. C’est pourquoi le smartphone Apple fait encore partie de notre sélection des meilleurs iPhone du marché.



