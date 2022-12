iPhone 15 Ultra plus cher : Apple aurait un plan pour faire passer la pilule

On commence à avoir une idée de plus en plus précise de ce à quoi pourrait ressembler l'iPhone 15 Ultra. Sa hausse de prix importante serait justifiée par de nombreux ajouts.

Même si septembre 2023 est encore bien loin, l’iPhone 15 fait déjà beaucoup parler de lui. Il convient donc de mettre une pincée de pincettes dans toutes les fuites que vous lisez à son sujet. Il n’empêche, un leaker semble particulièrement actif au sujet du successeur de l’iPhone 14 Pro Max, à savoir l’iPhone 15 Ultra qui en changerait le nom, mais pas que.

Un prix au-dessus des 1500 euros sur la table

Commençons par le prix, puisque c’est un élément très important à considérer avant l’achat d’un iPhone. D’après LeaksApplePro, interviewé par Forbes, le prix du nouveau iPhone le plus haut de gamme bondirait de 200 dollars sur le prix américain pour arriver à 1299 dollars.

Le prix en euros devrait en conséquence être excessivement élevé. Pour rappel, l’iPhone 14 Pro Max coûte 1099 dollars aux États-Unis, et monte à 1479 euros en France, soit une inflation de 380 euros. Si on applique l’exacte même inflation, on arriverait donc à 1679 euros. Et il ne s’agirait que du modèle de base.

Selon le leaker, cette hausse s’expliquerait par une baisse des marges année après année et une « hausse des coûts de production et l’inflation, qui fait que l’argent que l’entreprise a en banque vaut moins » confie-t-il à Forbes.

Le plan d’Apple pour faire accepter le prix

Apple aurait une astuce pour faire accepter le prix. Déjà l’iPhone 15 Ultra démarrerait à 256 Go de stockage. On connaît le prix faramineux de leurs augmentations en la matière, c’est donc une manière assez intelligente de faire avaler la pilule.

Mais ce n’est pas tout. L’iPhone 15 Ultra, toujours selon LeaksApplePro, se distinguerait par l’usage de titane comme matériaux. Selon lui, l’iPhone 15 Pro pourrait avoir recours à de l’acier inoxydable et les deux iPhone 15 de base s’appuieraient sur de l’aluminium. Comme le fait remarquer notre confrère de Forbes, cela ajouterait une énorme couche de complexité dans les lignes de production des iPhone 15. Il faut donc considérer cette information avec beaucoup de prudence.

Ceci étant, l’usage de matériaux plus chers pourrait également aider à justifier la hausse de prix conséquente. Il ne faut pas oublier non plus que les rumeurs parlent d’un iPhone encore plus capable que ses prédécesseurs sur la photo. Tous ces éléments commencent d’ailleurs dessiner un vrai modèle Ultra dont le nom serait justifié. Si Apple utilise de plus en plus ce terme pour ses produits, il le réserve à des appareils assez hors-norme par rapport au reste de la gamme.

