iPhone 14 Pro : le capteur 48 mégapixels pourrait vous inciter à opter pour un plus gros stockage

À cause de la plus grande définition du capteur principal de l'iPhone 14 Pro, les photos enregistrées en ProRAW vont occuper un espace de stockage trois fois plus élevé.

L’une des principales nouveautés annoncées pour les iPhone 14 Pro de cette nouvelle génération concerne le capteur photo grand-angle. Apple a en effet fait le choix de suivre la plupart des constructeurs pour proposer un capteur photo plus grand et, surtout, mieux défini, avec 48 mégapixels.

Un capteur de 48 mégapixels, pour quoi faire ?

Ce nouveau capteur présente ainsi un avantage de taille par rapport aux générations précédentes avec la prise en charge du pixel binning. Par défaut, les photosites — les cellules du capteur chargées d’enregistrer chaque pixel de l’image — sont regroupées par groupe de quatre afin de créer un unique pixel sur la photo finale, qui redescendra donc à 12 mégapixels. Ainsi, si les photosites sont en pratique plus petits que sur les précédents iPhone — avec un côté de 1,2 μm contre 1,9 μm jusqu’à présent — les groupes de photosites présentent cette fois un côté de 2,4 μm.

De quoi permettre ainsi non seulement une meilleure plage dynamique, mais aussi une meilleure gestion du bruit numérique. Les algorithmes d’Apple seront en effet capables de faire la moyenne entre la teinte présente sur les quatre pixels pour réduire les risques de grain.

Le capteur de 48 mégapixels est également utilisé pour permettre un zoom hybride x2 dans l’image, sans perte, tout en conservant un cliché de 12 mégapixels, mais sans pixel binning cette fois.

Cependant, si le mode 12 mégapixels est activé par défaut, Apple va tout de même laisser le choix aux utilisateurs de capturer des clichés de 48 mégapixels par l’entremise de son mode ProRAW. Et dans ce cas, il faudra tout de même surveiller de près le stockage.

Des fichiers RAW bien plus lourds avec ce nouveau capteur

On le sait, les fichiers RAW sont plus gourmands en stockage que les simples photos JPG. Or, avec un capteur de 48 mégapixels, les photos seront également mieux définies, avec donc davantage de poids encore que sur la génération précédente.

Comme le rapporte le site MacRumors, la prise en main de la YouTubeuse Sara Dietschy permet de se faire une idée du poids des fichiers RAW de l’iPhone 14 Pro. Dans sa vidéo, on peut découvrir qu’une photo capturée avec l’appareil photo principal grand-angle en RAW à 48 mégapixels (8064 x 6048 pixels) pèse un peu plus de 80 Mo.

MacRumors indique que les photos ProRAW prises avec ce nouveau capteur affichent donc un poids près trois fois supérieur à celles capturées avec les iPhone précédents. C’est certes un bon point, puisque la définition est quatre fois supérieure, mais cela signifie cependant que l’espace de stockage de l’iPhone pourrait rapidement atteindre ses limites. Rappelons que l’iPhone 14 Pro est proposé en version 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage. Avec un modèle 128 Go, on peut ainsi tabler sur un peu plus de 1000 photos en ProRAW 48 Mpx avant que le stockage ne s’approche de ses limites.

Rappelons cependant que les fichiers ProRAW ne sont pas destinés à être conservés sur un smartphone, mais nécessitent d’être retouchés avant d’être transformés en JPG pour les partager. Il s’agit d’un format de fichiers permettant des retouches avec une plage plus large aussi bien en termes de colorimétrie que de plage dynamique, pour un développement plus précis des images.

Pour rappel, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont disponibles depuis ce vendredi à partir de 1329 euros pour le petit modèle et de 1479 euros pour le grand format.

