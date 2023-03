L’iPhone 15 Pro pourrait changer un détail iconique qui n’avait pas bougé depuis 2007

Apple pourrait abandonner ses bons vieux boutons au profit d'un bouton de volume unifié et tactile et d'un simple bouton pour passer en silencieux. Ce dernier viendrait remplacer le bouton coulissant qui existait sur l'iPhone depuis sa première version.

Alors qu’une précédente rumeur avançait que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourrait posséder un design sans bouton, un créateur de contenus sur la version chinoise de TikTok a partagé des fichiers CAD (via ShrimpApplePro sur Twitter) de ce que à quoi pourrait ressembler les futurs fleurons d’Apple.

Ici, on trouve bien des boutons, mais ces derniers seraient complètement retravaillés. En lieu et place des deux boutons de volume, on aurait le droit à un seul bouton de volume unifié. Celui-ci permettrait de glisser en tactile vers le haut ou le bas pour faire varier le volume.

Retours haptiques

Le bouton coulissant qui servait auparavant à mettre l’iPhone en silencieux, présent sur l’iPhone depuis sa première version en 2007 comme le souligne Mac Rumors, cèderait sa place à un simple bouton qui permettrait de passer en silencieux.

Une idée du design des futurs iPhone 15 Pro // Source : ShrimpApplePro

Les deux boutons ne bougeraient pas du tout et adopteraient un système de retour haptique pour vous informer de leur bonne marche et pour simuler le mouvement.

Pour rappel, les iPhone 15 de base ne devraient pas profiter de ces nouveautés, qui resteraient donc réservées aux iPhone 15 Pro et Pro Max. En revanche, Dynamic Island s’inviterait bien à son tour sur les deux modèles de base.

