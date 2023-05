L’iPhone 14 Pro, sept mois plus tard : Apple a-t-il encore le goût du risque ?

Cela fait déjà sept mois que l'iPhone 14 Pro a élu domicile dans ma poche. Cet ultime représentant de la lignée Lightning a suscité beaucoup de discussions grâce à son fameux Dynamic Island. Dressons un bilan.

Chers lecteurs, je dois vous faire une confession. Bien que je sois le co-fondateur d’un média initialement dédié à Android, je suis également un utilisateur d’iPhone de longue date. Oui, j’ai même sacrifié mon livret jeune pour importer un iPhone des États-Unis lors de sa sortie et j’ai passé deux jours à le jailbreaker (la seule façon de l’utiliser à l’époque). C’était un acte de rébellion (avant l’arrivée d’Android), mais également de pragmatisme : en connaissant bien tous les écosystèmes, mes analyses seront plus justes, pointues et acerbes. Et ne vous inquiétez pas, je garde toujours un Androphone en second téléphone – un Pixel 6 en ce moment. Et puis, je ne suis pas le seul, Cassim aussi succombe à l’iPhone.

Bref, lorsque la nouvelle génération d’iPhone a pointé le bout de son nez, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure de l’iPhone 14 Pro. Vous vous demandez sûrement pourquoi ? Eh bien, laissez-moi vous raconter mon expérience, teintée d’humour, avec cet appareil qui a partagé ma vie pendant sept mois.

On prend le temps d’apprécier les détails, les nuances et les subtilités

L’iPhone 14 Pro, ce petit bijou de technologie qui tient dans la poche, est parvenu à combiner une taille relativement compacte avec un écran suffisamment grand pour ne pas compromettre l’expérience utilisateur. Après avoir eu un iPhone 12 mini, j’ai réalisé qu’un écran trop petit pouvait être un gros compromis en termes d’expérience utilisateur.

Vous savez, faire un retour d’expérience après plusieurs mois, c’est un peu comme savourer un bon vin : on prend le temps d’apprécier les détails, les nuances et les subtilités. Bien sûr, on ne peut pas se permettre de le faire pour tous les smartphones, ce n’est humainement pas possible, on teste des smartphones toutes les semaines de l’année.

Ces six mois m’ont permis d’explorer l’autonomie, la qualité des photos dans différents contextes et les nouveautés logicielles. Et je dois dire, même si cela peut paraître surprenant, que l’expérience a été plutôt agréable. Il est vrai que l’iPhone 14 Pro n’est pas exempt de défauts, mais les nombreux avantages qu’il offre sont suffisants pour faire pencher la balance en sa faveur.

Dynamic Island et l’affichage permanent

Tout d’abord, parlons de ces fameuses nouveautés qui ont fait couler tant d’encre : Dynamic Island et l’affichage permanent. Vous savez, cette encoche flottante en haut de l’écran qui semble vouloir nous dire « Eh, regarde-moi, je suis là ! ». Et les Live Activities, ces activités en direct qui ont mis un temps fou aux développeurs pour intégrer les API. Prenons l’exemple d’Uber : les informations sur notre course sont désormais visibles d’un coup d’œil, détails compris. Ça, c’est la théorie.

En réalité, ce que je veux moins de mon téléphone, c’est de perdre mon temps à fouiller dans les applications, à me demander ce que je faisais là, alors que je voulais simplement vérifier la météo. Heureusement, l’iPhone 14 Pro semble avoir compris cela et propose des fonctionnalités qui réduisent la friction dans mes tâches quotidiennes.

Parlons maintenant de mes notifications. Avant, c’était l’enfer, mais désormais, on peut les regrouper dans des résumés du jour. C’est plutôt pratique, même si je dois avouer que je me surprends encore parfois à tout défiler.

Dynamic Island, le sujet qui fait débat. Tout ce battage médiatique était-il justifié ? Soyons honnêtes, c’est moche, surtout lorsque l’on regarde une vidéo ou que l’on joue. Mais ça fonctionne. Face ID est rapide, et les autres fonctionnalités, comme les notifications système et les formes d’onde avec la musique, sont sympathiques.

En ce qui concerne l’affichage permanent, j’ai finalement décidé de le désactiver. Au début, il était mal conçu sur l’iPhone, et puis, après réflexion, j’ai choisi de privilégier l’autonomie de mon smartphone plutôt que de m’accrocher à cette fonctionnalité.

L’iPhone 14 Pro continue d’impressionner par sa rapidité et sa robustesse, grâce à la magie de la puce ARM maison d’Apple qui fait un travail remarquable. Pour l’instant, il ne semble rencontrer aucune limite. Espérons que cette performance exceptionnelle se maintienne sur plusieurs années.

Cependant, il y a une chose qui me pèse (littéralement) : le poids de ce téléphone. Il est résistant et bien conçu, mais bon sang, il est lourd !

En photo, ce n’est ni mauvais, ni très bon

Ah, l’iPhone 14 Pro ! Dans un monde où la photographie est devenue un art moins objectif qu’auparavant, il est difficile de dire si cet appareil est vraiment bon ou mauvais. Le traitement d’image, la sortie finale, la plage dynamique et tant d’autres facteurs entrent en jeu pour décider si l’on aime ou non les résultats offerts par un appareil photo. Et l’iPhone 14 Pro ne déçoit pas, du moins pas complètement.

Côté photographie, la grande nouveauté est le capteur de 48 mégapixels. En réalité, cela sert surtout pour le zoom x2 et le mode portrait x2 (équivalent 50 mm). C’est pratique, mais le mode portrait reste perfectible, surtout en basse luminosité. Et pour finir, mettons les choses au clair : Apple n’est pas aussi infaillible qu’on le croit. Samsung, Oppo et Google font aussi bien, voire mieux, dans certains domaines. Il est temps de désacraliser l’iPhone.

D’ailleurs, il est quelque peu frustrant de ne disposer que d’un téléobjectif x3 sur l’iPhone 14 Pro, alors que la concurrence fait mieux. On a envie de zoomer, mais il semblerait que la magie logicielle d’Apple ait ses limites. Dès que l’on zoome trop, les images deviennent inexploitables.

Ouf, le Lightning est condamné à rejoindre le cimetière des connecteurs obsolètes

Et oui, le port Lightning est condamné à rejoindre le cimetière des connecteurs obsolètes. Apple sera littéralement contraint d’adopter la norme USB-C pour l’iPhone grâce à un nouveau règlement européen qui devrait entrer en vigueur d’ici la fin de 2024. Ils semblent donc se préparer un peu tôt avec la série iPhone 15. Et je dois dire : ENFIN ! C’est fatigant de se balader avec un câble USB-C et un câble Lightning… On aimerait tellement n’avoir qu’un seul câble, comme dans un monde utopique où tous nos problèmes seraient résolus.

Espérons qu’Apple ne fasse pas n’importe quoi avec des câbles certifiés pour bénéficier des meilleures performances en charge ou vitesse de transfert des données. Heureusement, l’Europe, tel un super-héros de la connectique, ne laissera pas faire ça.

L’iPhone 14 Pro reste un smartphone d’exception

Bref, l’iPhone 14 Pro reste un smartphone d’exception en 2023, sans aucun doute. Mais on aimerait qu’Apple se secoue un peu, car après l’iPhone X, il semble que la gamme de produits n’ait plus vraiment apporté quelque chose d’excitant. Alors, Apple, on attend quoi pour nous surprendre à nouveau et nous faire rêver ? Il est temps pour Apple de sortir de sa zone de confort et d’apporter un peu de nouveauté à ses fidèles utilisateurs.

Et puis, pourquoi pas ? On aimerait qu’Apple se lance dans l’aventure des smartphones pliables. La concurrence a déjà pris une longueur d’avance, avec des modèles de plus en plus raffinés et pratiques. Imaginez un iPhone pliable : un écran plus grand pour les applications et les jeux, tout en conservant la compacité qui a fait le succès de la marque. Enfin, un peu de nouveauté et d’audace chez Apple, cela ne ferait pas de mal !

Évidemment, il y a toujours des défis techniques et des compromis à réaliser pour proposer un smartphone pliant, mais si une entreprise peut le faire, c’est bien Apple. Alors, chère Pomme, osez prendre des risques, innovez et surprenez-nous ! Nous avons hâte de voir ce que vous pourriez concocter dans vos laboratoires secrets pour transformer nos expériences avec les smartphones et redonner un coup de fouet à l’industrie.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 14 Pro au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 14 Pro Max au meilleur prix ?

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.