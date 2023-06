Il ne faut plus acheter l’Apple Watch Ultra

L'Apple Watch Ultra était l'une des stars du lineup de septembre 2022 chez Apple. La firme serait déjà prête à la remplacer par un modèle de 2e génération, malgré son prix très élevé.

Avec son prix de lancement à 999 euros, l’Apple Watch Ultra a été l’une des grandes sensations de la fin d’année 2022. Le premier produit à porter le nom Ultra dans le catalogue d’Apple (si l’on met de côté la puce Apple M1 Ultra) s’est démarqué que de ses cousines par son écran plus grand et des caractéristiques de pointe.

Ce tarif particulièrement élevé pour une montre connectée fait forcément réfléchir avant de consentir à l’investissement. Depuis ce week-end, investir dans cette montre est devenue une mauvaise idée.

L’Apple Watch Ultra 2 arrive déjà

On apprend dans la newsletter de Mark Gurman, journaliste très bien informé pour Bloomberg, que la marque à la pomme prépare déjà une 2e génération de modèle Apple Watch Ultra. Rappelons que le journaliste a très bien prédit l’annonce de l’Apple Vision Pro et le reste du programme de la WWDC. Le lancement serait prévu pour l’automne avec l’Apple Watch Series 9 et l’iPhone 15. On connait même les noms de code de ces nouvelles montres : N207 et N207 pour les deux modèles de Series 9 et N210 pour la Watch Ultra 2.

On ne s’attend pas à une révolution avec cette nouvelle version de la montre ultra haut de gamme. Reste que si vous souhaitez investir 999 euros dans la meilleure montre d’Apple, il est sans doute plus sage d’attendre les un peu plus de 2 mois qui nous séparent de la grande conférence. Et si la 2e génération n’arrive pas à convaincre, son annonce fera mécaniquement baisser le prix de la première version.

Mark Gurman ne donne pas plus de détails sur les caractéristiques attendues de l’Apple Watch Ultra 2. Le design général devrait être similaire. On peut s’attendre à l’intégration de capteurs supplémentaires pour le suivi de l’exercice ou de la santé. La puce intégrée pourrait aussi gagner en performances. Cette année, c’est surtout du côté logiciel avec Apple watchOS 10 que les montres de la marque devraient recevoir un coup de frais.

