Avec watchOS 10, Apple rend ses montres connectées plus intelligentes et sportives

Apple profite de sa conférence inaugurale de la WWDC 2023 pour lever le voile sur watchOS 10, le système d'exploitation destiné aux montres connectées Apple Watch.

La WWDC 2023 a été l’occasion pour Apple de dévoiler une partie des nouveautés de watchOS 10. Le système d’exploitation dédié aux Apple Watch évolue en profondeur, avec l’accent mis sur de nouvelles fonctionnalités pratiques au quotidien, mais aussi pour les sportifs.

Une nouvelle manière d’utiliser l’Apple Watch

La plus grande nouveauté se situe au niveau des fonctionnalités pratiques. Les applications Apple de base ont toutes été redessinées. Mais ce n’est pas tout : Apple a pensé à une nouvelle manière de naviguer entre les applications, et d’afficher les informations les plus utiles.

Le machine learning fait son apparition (déjà présent sur l’iPhone depuis 2020), pour afficher les informations dont l’utilisateur a le plus besoin, au bon moment. Ainsi, les informations affichées à l’écran de l’Apple Watch varieront au fil de la journée, selon les habitudes du possesseur de la montre. Le nom de cette fonctionnalité : Smart Stack (pile intelligente en français).

Bien entendu, de nouveaux cadrans font leur apparition, avec notamment l’arrivée de Snoopy sur l’Apple Watch ainsi que le cadran Palette qui fait la part belle aux couleurs. Le redesign des applications permet également la prise en charge de nouvelles fonctionnalités, comme les appels de groupe sur FaceTime audio.

Les sportifs ne sont pas oubliés

Pour les sportifs, de nombreuses nouveautés font leur apparition. On peut citer une toute nouvelle application pour les cyclistes, qui permet de mesurer aussi bien la vitesse, que la cadence de pédalage, mais aussi la puissance, grâce à la prise en charge des capteurs Bluetooth.

L’iPhone peut également servir d’écran pour les cyclistes, afin d’affiche les informations de la course en cours (vitesse moyenne, dénivelé, distance parcourut, fréquence cardique, etc.). L’Apple Watch est ensuite capable d’estimer le fameux indice FTP (un genre de test d’effort) du cycliste, pour évaluer son niveau.

Les randonneurs n’ont pas été oubliés non plus, avec le redesign du cadran boussole. Celui-ci affiche désormais la topographie en 3D, et devient intelligent. Il indique le dernier endroit connu avec du réseau cellulaire et le dernier endroit connu où il est possible de passer un appel satellite. Des fonctionnalités simples, mais très utiles en haute montagne.

Les golfeurs seront contents d’apprendre que watchOS est désormais assez précis pour pouvoir mesurer le mouvement d’un swing. Ce qui devrait permettre d’améliorer ce dernier.

Enfin, la santé mentale n’a pas été oubliée, avec une toute nouvelle application qui doit permettre de prendre soin de soi.

watchOS 10 sera disponible plus tard dans l’année, et compatible avec toutes les montres Apple à partir de l’Apple Watch Series 4.

