iOS propose depuis l’iPhone 14 une fonction SOS d’urgence par satellite, qui contactera les secours même si vous n’avez aucune couverture réseau ! Elle est maintenant disponible en France et nous allons vous détailler comment la configurer pour rendre le plus efficace possible un futur appel de détresse que personne ne souhaite, mais que nous pouvons anticiper.

Avec l’iPhone 14, Apple a intégré une nouvelle technologie à son smartphone lui permettant de se connecter aux satellites en orbite basse. Ainsi, en plus de l’appel d’urgence existant déjà sur iOS, nous avons maintenant un appel d’urgence par satellite. Ce dernier va simplement contacter les secours en cas de besoin et peut transmettre votre position exacte et un maximum d’informations utiles sur vous. Attention, ce service est actuellement actif uniquement dans six pays : aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni.

Voici comment configurer et utiliser le SOS d’urgence par satellite sur iPhone.

Comment configurer et utiliser SOS d’urgence par satellite sur iPhone 14/iOS ?

Si nous ne pouvons pas prévoir l’inattendu, nous pouvons tout de même nous y préparer. Avant de voir comment utiliser SOS d’urgence par satellite, il y a quelques prérequis, qui ne sont pas obligatoires, mais se révéleront peut-être vital à l’avenir.

Prérequis

Dans l’application Localiser, appuyez sur l’onglet Moi et activez Partager ma position. Sans cela, elle ne pourra pas être envoyée en cas d’urgence.

Si vous avez une Apple Watch, activez la Détection des accidents et Détections des chutes . Ces fonctions pourront activer des appels d’urgence automatiques.

et . Ces fonctions pourront activer des appels d’urgence automatiques. Dans l’application Santé, remplissez votre fiche médicale pour donner un maximum d’informations aux secours, par exemple votre groupe sanguin ou si vous avez subi une greffe d’organe. Ensuite, ajoutez les Contacts d’urgence pour que certains de vos proches sélectionnés soient également alertés.

Maintenant, vous êtes prêt à tester la fonction SOS d’urgence par satellite.

Comment utiliser la fonction SOS d’urgence par satellite ?

En cas d’urgence, découvrir un outil qui peut vous sauver n’est pas la meilleure des choses. Apple vous permet donc de tester SOS d’urgence par satellite afin de mieux l’appréhender et vous réparer à une situation que personne ne souhaite. Ne prenez pas cette étape à la légère !

Ouvrez l’app Réglages .

. Identifiez la section Appel d’Urgence.

Faites défiler la page qui s’affiche et identifiez la section SOS d’Urgence par satellite .

. Appuyez sur la ligne Essayez la démonstration.

Plusieurs pages vont alors vous résumer les fonctionnalités de SOS d’urgence par satellite .

. Pour que la démonstration fonctionne, vous devrez temporairement désactiver la connexion cellulaire.

Pour réussir à un appel d’urgence par satellite, il faut tout d’abord « accrocher » le signal.

La démonstration vous familiarise avec son usage et surtout vous fait prendre conscience des limitations.

Ainsi, en intérieur impossible de se connecter ; idem si un immeuble se situe entre vous et le signal satellite.

Une fois le signal accroché, vous allez avoir un exemple de dialogue possible avec des secours.

Ce ne sont que des exemples, qui ne demandent pas de réponse. Leur rôle est de vous initier au langage et aux demandes possibles des secours.

N’hésitez donc pas à tester la fonction pour être prêt en cas de besoin. Idem avec vos proches, n’hésitez pas à les initier à cette fonctionnalité au cas où ils devraient manipuler votre téléphone en situation de danger.

