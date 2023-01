L’Apple Watch Ultra 2 aurait un meilleur écran que celui de l’iPhone et du MacBook Pro

Pour sa deuxième Apple Watch Ultra, la firme de Cupertino voudrait agrandir l'écran tout en lui ajoutant une technologie d'affichage de pointe, le Micro LED.

L’Apple Watch Ultra a sans aucun doute été un des produits marquants lancés par Apple cette année 2022. Conçue pour s’opposer aux champions de la montre sportive Garmin et Polar, elle a en outre l’avantage de proposer un large écran de 1,92 pouce. De quoi presque donner l’envie qu’elle remplace le smartphone à certain·e·s.

Une petite révolution en perspective

D’après l’analyste Jeff Pu, de Haitong Intl Tech Research cité par 9to5Mac, Apple pourrait encore agrandir la taille de l’écran en passant de 1,9 à 2,1 pouces. Par ailleurs, la marque à la pomme lui apporterait la technologie Micro LED. Pour rappel, il s’agit d’une alternative à l’Oled encore plus performante puisqu’elle combine les pixels autoémissifs, une luminosité plus importante et donc moins de réflectance ainsi qu’un meilleur temps de réponse. Une belle amélioration en perspective qui n’équipe aucun appareil chez Apple pour le moment et qui reste une exception dans toute la tech.

En 2018, Bloomberg avançait déjà qu’Apple travaillerait à sa propre usine de Micro LED. Il s’agit peut-être là des premières retombées de ces investissements. Avec une taille d’écran qui reste relativement petite et qui permet à Apple d’amener le Micro LED sur d’autre catégorie de produits malgré son prix important. Techniquement, l’Apple Watch aurait donc une meilleure technologie d’écran que l’iPhone ou encore le MacBook Pro M1 Max, même s’il est difficile de comparer les qualités d’écran d’une catégorie de produit à l’autre.

2023 s’annonce calme

Pour en profiter, il faudra toutefois se montrer patient. En effet, d’après une note envoyée aux investisseurs consultée par 9to5Mac, la nouvelle version de l’Apple Watch Ultra n’arriverait qu’en 2024. Rien de très étonnant, la firme de Cupertino attendant généralement au moins deux avant de proposer une nouveauté majeure sur ses produits. Et on parle ici d’une nouvelle technologie d’écran, ce qui n’est pas rien en termes d’investissements et de risques.

L’analyste prévoit une année 2023 morne pour les Apple Watch, avec assez peu de nouveautés à l’horizon pour l’Apple Watch Series 9. Apple travaille encore sur ses deux nouveautés majeures en termes de mesures de santé que sont la mesure de la glycémie ainsi que la pression artérielle, à l’instar de ce que propose déjà la Huawei Watch D.

Les prochaines Apple Watch sont attendues au détour des mois de septembre ou octobre 2023 comme à leur habitude.

