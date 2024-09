Apple Watch Series 10 : voici toutes les nouveautés par rapport aux Series 8 et 9

Avec sa nouvelle Apple Watch Series 10, le constructeur amĂ©ricain n’a pas changĂ© que le design. On fait le tour des nouveautĂ©s par rapport aux prĂ©cĂ©dentes gĂ©nĂ©rations.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Apple

Comme prĂ©vu, Apple a dĂ©voilĂ© cette semaine sa nouvelle gĂ©nĂ©ration de montre connectĂ©e, l’Apple Watch Series 10. Celle-ci est dĂ©sormais plus grande, mais plus fine, avec quelques nouveautĂ©s en termes de fonctionnalitĂ©s. Mais pour comprendre clairement quelles sont les nouveautĂ©s au programme, rien de plus simple que de comparer.

Voici donc les principales nouveautĂ©s de l’Apple Watch Series 10 et ses diffĂ©rences par rapport aux Apple Watch Series 8 et Apple Watch Series 9.

Un design plus grand… mais plus fin

La principale diffĂ©rence de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration d’Apple Watch tient dans son design. Il faut dire qu’Apple n’avait pas fait Ă©voluer le look de ses Apple Watch depuis l’Apple Watch Series 7, en 2021. C’Ă©tait alors cette montre qui avait permis d’Ă©tendre l’Ă©cran de la montre bien plus loin.

Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 9

Pour marquer les dix ans de la première Apple Watch, le constructeur a ainsi revu sa copie avec deux nouvelles tailles, 42 et 46 mm, qui viennent se substituer aux précédents formats de 40 et 44 mm.

Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 9

Si les nouvelles Apple Watch sont plus larges, elles sont Ă©galement plus fines. Concrètement, Apple est ainsi passĂ© d’une Ă©paisseur de 10,7 mm sur ses prĂ©cĂ©dentes montres Ă 9,7 mm sur l’Apple Watch Series 10. Il en va de mĂŞme pour le poids, rĂ©duit sur toutes les versions.

Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 8 Petit format (40 ou 42 mm), version GPS aluminium 30 grammes 31,9 grammes 31,9 grammes Grand format (44 ou 46 mm), version GPS aluminium 36,4 grammes 38,7 grammes 38,8 grammes

La diffĂ©rence de poids d’une gĂ©nĂ©ration Ă l’autre est encore plus importante lorsqu’on opte pour un matĂ©riau plus solide que l’aluminium. En effet, Apple a dĂ©cidĂ© de mettre fin aux modèles en acier inoxydable, prĂ©fĂ©rant le titane, dĂ©jĂ utilisĂ© pour ses Apple Watch Ultra. Or, si le titane est moins rĂ©sistant que l’acier, il a le mĂ©rite d’ĂŞtre plus lĂ©ger. Dès lors, l’Apple Watch Series 10 en version titane perd près de 10 grammes pour le grand format (41,7 contre 51,5 grammes) et près de 8 pour le petit modèle (34,4 contre 42,3 grammes).

Enfin, contrairement Ă ce que suggĂ©raient certaines rumeurs, Apple n’a finalement pas changĂ© de système de bracelet pour son Apple Watch Series 10. Les modèles achetĂ©s avec une prĂ©cĂ©dente montre Apple seront donc compatibles avec la nouvelle toquante de la firme.

Un Ă©cran plus lisible

Qui dit plus grande taille de boĂ®tier dit logiquement plus grand Ă©cran. LĂ aussi, Apple a de ce fait augmentĂ© la taille de l’affichage de sa nouvelle Apple Watch. On passe ainsi d’une diagonale de 1,9 pouce Ă une diagonale de 1,98 pouce sur le grand format et de 1,69 Ă 1,78 pouce sur le petit modèle.

L’Ă©cran plus grand de l’Apple Watch Series 10 // Source : Apple

Par ailleurs, Ă l’instar de ce qu’on a pu connaĂ®tre avec le passage de l’Apple Watch Series 6 Ă la Series 7, l’Ă©cran de l’Apple Watch Series 10 occupe une plus grande surface sur le boĂ®tier de la montre. Que ce soit sur le petit modèle ou le grand format, les deux versions proposent dĂ©sormais des Ă©crans avec des bordures plus fines, pour laisser une plus large place Ă l’affichage.

Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 8 Apple Watch Series 6 Petit format 65,4 % 63 % 63 % 55,8 % Grand format 68 % 66,8 % 66,8 % 58,4 %

Certes, l’Ă©cart est moins important que celui entre la Series 6 et les Series 7, 8 et 9, mais c’est toujours ça de gagnĂ©.

L’Apple Watch Series 10 pourra ĂŞtre consultĂ©e plus facilement, mĂŞme sans la regarder en face // Source : Apple

Autre nouveautĂ© au niveau de l’Ă©cran, Apple indique avoir intĂ©grĂ© une nouvelle dalle Oled dite « OLED grand-angle ». En thĂ©orie, cela devrait permettre une meilleure lisibilitĂ© de l’Ă©cran, mĂŞme sans le regarder droit en face de soi. Concrètement, Apple annonce un Ă©cran « 40 % plus lumineux vu de biais ». Une nouveautĂ© qui pourrait s’avĂ©rer pratique pour les coureurs ou les cyclistes, afin de consulter leurs donnĂ©es en entraĂ®nement. NĂ©anmoins, difficile d’en juger a priori tant les Ă©crans des prĂ©cĂ©dentes Apple Watch posaient peu de problème dans ce type de situation.

De nouvelles données de sport et santé

Alors qu’on pouvait espĂ©rer l’arrivĂ©e de nouvelles mesures de santĂ©, comme l’analyse du taux de glucose dans le sang ou de la pression artĂ©rielle, Apple a Ă©tĂ© plutĂ´t timide sur ce plan-lĂ .

Cela ne signifie pas pour autant que l’Apple Watch Series 10 est exempte de nouveautĂ© pour la santĂ©. Outre les fonctions classiques de suivi de la tempĂ©rature cutanĂ©e, de mesure de la frĂ©quence cardiaque, d’Ă©lectrocardiogramme ou de SpO2, la montre profite Ă©galement de quelques nouveautĂ©s.

La mesure d’apnĂ©e du sommeil arrive sur les Apple Watch Series 10… et Series 9 // Source : Apple

C’est le cas par exemple de la notification d’apnĂ©e du sommeil. Cette fonction va permettre aux utilisateurs de savoir s’ils souffrent de problème de respiration durant la nuit en se basant non seulement sur la SpO2 mais aussi sur d’Ă©ventuels mouvements. En revanche, il s’agit ici d’une fonction qui ne sera pas complètement inĂ©dite, puisqu’elle va aussi arriver sur l’Apple Watch Series 9 — mais pas sur les modèles prĂ©cĂ©dents.

Pour le sport aussi, l’Apple Watch Series 10 propose dĂ©sormais de nouveaux capteurs. Elle inaugure ainsi un capteur de tempĂ©rature de l’eau et un profondimètre jusqu’Ă 6 mètres. C’est certes moins que l’Apple Watch Ultra 2, qui intègre ces mĂŞmes capteurs et permet de plonger jusqu’Ă 40 mètres, mais cela sera suffisant pour de la plongĂ©e en tubas.

Une puce Apple S10 et une charge plus rapide

Ă€ chaque nouvelle gĂ©nĂ©ration d’Apple Watch son nouveau processeur. En l’occurrence, c’est la puce Apple S10 qui Ă©quipe l’Apple Watch Series 10.

La fonction de Double Tap sur l’Apple Watch Series 9 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Apple a Ă©tĂ© plutĂ´t discret quant aux nouveautĂ©s intĂ©grĂ©es. Tout juste sait-on qu’il s’agit d’une puce avec un processeur double cĹ“ur, d’une compatibilitĂ© UWB et d’un NPU Ă quatre cĹ“urs. Concrètement, cette puce semble très similaire Ă celle de l’Apple Watch Series 9 de l’an dernier et il se pourrait qu’elle soit basĂ©e sur la mĂŞme architecture. Rappelons nĂ©anmoins que le NPU permettait Ă l’Apple Watch 9 de profiter du geste « toucher deux fois », option Ă nouveau prĂ©sente sur l’Apple Watch Series 10, mais absente des prĂ©cĂ©dentes gĂ©nĂ©rations.

Toujours au sujet des composants, l’Apple Watch 10 est la première montre d’Apple Ă permettre la lecture de fichiers audio sans casque ou Ă©couteur, directement depuis le haut-parleur de la montre. Apple communique Ă©galement sur un meilleur micro qui va isoler votre voix pour des conversations tĂ©lĂ©phoniques plus confortables.

La recharge de l’Apple Watch Series 8 // Source : ChloĂ© Pertuis pour Frandroid

Concernant l’autonomie, rien de nouveau sous le soleil. Apple annonce toujours jusqu’Ă 18 heures d’utilisation et 36 heures en mode Ă©conomie d’Ă©nergie. Des valeurs gĂ©nĂ©ralement sous-Ă©valuĂ©es par la firme.

En revanche, c’est sur la recharge que l’Apple Watch Series 10 se distingue. Apple indique en effet une charge rapide de 0 Ă 80 % en 30 minutes, contre 45 minutes sur les anciennes montres.

Les nouveautés de watchOS 11

Bien Ă©videmment, l’Apple Watch Series 10 profitera d’autres nouveautĂ©s logicielles cette fois, avec l’intĂ©gration native de watchOS 11.

On peut notamment citer l’arrivĂ©e de fonctions plus poussĂ©es pour les sportifs avec la charge d’entraĂ®nement, mais Ă©galement des widgets mieux ajustĂ©s en fonction du contexte avec la « dĂ©filement intelligent ». Les utilisateurs pourront aussi composer leurs propres cadrans en utilisant leurs photos, comme c’est dĂ©jĂ le cas pour l’Ă©cran de verrouillage des iPhone.

Les nouveautés de watchOS 11 // Source : Apple

NĂ©anmoins, ces fonctions ne seront pas exclusives Ă l’Apple Watch Series 10, puisque watchOS 11 sera par ailleurs dĂ©ployĂ© sur les prĂ©cĂ©dentes montres de la firme. On pourra ainsi en profiter sur les Apple Watch SE (2022), Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Ultra et Ultra 2.

