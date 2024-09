Apple Watch Series 10 : Apple lance sa montre au tout nouveau design et met fin à ces finitions

Apple a profité de sa keynote de rentrée pour présenter sa nouvelle Apple Watch Series 10, la plus fine à ce jour, avec un écran plus large.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Apple

Ce lundi, Apple tenait sa conférence annuelle, l’occasion pour la firme américaine de présenter ses tout nouveaux appareils. Comme attendu, l’événement a été l’occasion pour Apple de dévoiler sa nouvelle génération de montres connectées, avec l’Apple Watch Series 10.

Comme certaines rumeurs le suggéraient depuis quelques mois, l’Apple Watch Series 10 représente une innovation majeure en termes de design pour Apple. La nouvelle montre connectée d’Apple va ainsi profiter de nouvelles tailles d’écran.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Apple

Concrètement, Apple indique que sa nouvelle Apple Watch Series 10 va intégrer un écran plus grand encore que celui de l’Apple Watch Ultra 2. À titre de comparaison, l’affichage est annoncé comme 30 % plus large que celui de l’Apple Watch Series 6 — rappelons néanmoins qu’Apple avait déjà augmenté la taille d’écran avec l’Apple Watch 7.

Un écran plus confortable à consulter

Cet écran plus grand devrait permettre non seulement de consulter plus facilement les données, mais également de taper plus confortablement à l’écran pour répondre à des messages. L’écran est aussi conçu avec une nouvelle dalle Oled permettant, en théorie, de consulter sa montre même avec un faible angle de vision.

L’écran n’est pas la seule nouveauté de la montre en terme de design. L’Apple Watch Series 10 est par ailleurs la montre la plus fine jamais conçue par Apple, avec 9,6 mm d’épaisseur — contre 10,7 mm pour la Series 9.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Apple

Pour proposer une montre aussi fine, Apple a dû miniaturiser la plupart des composants. Ainsi, le haut-parleur intégré à la montre est 30 % plus petit que sur les précédentes versions. Haut-parleur qui va par ailleurs permettre désormais non seulement de répondre à des appels, mais également d’écouter de la musique ou des podcasts.

La fin des Apple Watch en acier

Toujours du côté du design, Apple a mis fin à la version acier inoxydable de sa montre. Si la firme conserve les modèles en aluminium — notamment avec un nouveau coloris noir brillant — elle a remplacé les versions en acier par des modèles en titane, plus léger que l’acier, mais plus résistant que l’aluminium. Par ailleurs, contrairement aux modèles en acier, les modèles en titane sont conçus pour être neutres en carbone.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Apple L’Apple Watch Series 10 // Source : Apple

Enfin, sous le capot de l’Apple Watch Series 10, on va retrouver une nouvelle puce Apple S10. Si la firme a été plutôt avare en détails, on sait néanmoins que ce processeur est accompagné de quatre coeurs NPU.

Du côté des mesures de sport et de santé, l’Apple Watch Series 10 va permettre désormais de mesurer la profondeur sous l’eau, notamment pour la plongée en tubas, ainsi que les cas d’apnée du sommeil.

Prix et disponibilité de l’Apple Watch Series 10

L’Apple Watch Series 10 est d’ores et déjà disponible en précommande. Elle sera proposée dans le commerce à compter du 20 septembre prochain. Quant aux prix, l’Apple Watch Series 10 sera proposée en version GPS à partir de 399 dollars et en version 4G + GPS dès 499 dollars. Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les tailles disponibles et les prix des différentes versions.