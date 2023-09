Acheter l’une des dernières Apple Watch est-il un acte écologique ?

Apple l'a annoncé en grande pompe : certaines des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 sont « neutres en carbone ». Derrière ce terme, une promesse : aucun impact sur le réchauffement climatique à l'achat, et même après. De quoi en faire un acte « écologique » ? Pas si sûr.

« Vous essayez de me corrompre avec des gadgets Apple ? », a demandé Mère Nature à Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement. Une phrase prononcée durant la keynote d’Apple, où l’on a découvert les iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 ainsi que l’Apple Watch Ultra 2. Et c’est un peu le sentiment de beaucoup : Apple fait du greenwashing, comme toutes les entreprises de la tech. Pourtant, ses promesses sont plus grandes que les autres : certaines des nouvelles Apple Watch seraient « neutres en carbone ». Autrement dit, elles n’auraient aucun impact sur le réchauffement climatique. Alors : coup de pub ou réelle avancée écologique ?

Toutes les Apple Watch ne sont pas concernées

Les trois modèles concernés par la neutralité carbone sont l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra 2 et l’Apple Watch SE (2022). Les deux premières ont toutes les deux été annoncées durant la keynote du 12 septembre. Mais toutes les versions de ces trois montres connectées ne sont pas neutres en carbone :

Apple Watch Series 9 : Seul le boîtier en finition aluminium est concerné, contrairement au boîtier en acier inoxydable ; Quant au bracelet, il n’y a que celui en tissu qui est considéré comme neutre en carbone, contrairement au bracelet en caoutchouc et celui en acier inoxydable ;

Apple Watch Ultra 2 : le bracelet océan n’est pas compris, mais la boucle alpine et la boucle trail le sont.

Apple Watch SE (2022) : Apple a rendu cette montre neutre en carbone, mais seulement avec le bracelet textile.

« Carbon Neutral » : la marque d’Apple pour les produits écolos

L’annonce de ces nouvelles montres, c’est aussi l’occasion pour Apple d’introduire une marque : « Carbon Neutral ». Elle est apposée sur les produits dits neutres en carbone d’Apple.

Apple a pris un engagement fort : atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. Ce qui veut dire que l’entreprise ne devrait plus générer d’émissions de gaz à effets de serre (GES) après cette échéance. Bien sûr, ce ne sera pas possible : la société devra compenser ses émissions, par plusieurs moyens.

D’ici à 2030 donc, les produits Carbon Neutral sont amenés à se généraliser. Ils peuvent être identifiés à l’aide d’une marque verte, représentant les pétales d’une fleur. Pour l’instant, seules les trois dernières montres d’Apple le sont. Au regard de la norme ISO 14021 (qu’Apple dit suivre) et de la loi Climat et Résilience du 1ᵉʳ janvier 2023, Apple est dans la légalité. En théorie, proclamer un produit comme neutre en carbone est illégal, sauf en prenant certaines dispositions. Une marque doit publier un bilan des émissions de GES du produit en question, sur tout son cycle de vie, celles qui sont évitées, mais aussi celles qui sont compensées (et comment elles le sont).

Les Apple Watch « neutres en carbone » : du pur greenwashing de la part d’Apple ?

Apple reste une entreprise privée : son intérêt premier est la génération de profits. Derrière les ambitions écologistes d’Apple, on peut penser qu’il y a un intérêt économique. Par le positionnement tarifaire de ses produits, Apple s’adresse à une clientèle qui a les moyens financiers de s’inquiéter du réchauffement climatique. Il y a probablement là une part de greenwashing de la part d’Apple dans sa communication.

D’un autre côté, comme en témoigne le rapport environnemental 2023 de l’entreprise, des actions concrètes ont été mises en place. Apple dit prendre en compte la production, le transport, l’utilisation (pour trois ans) ainsi que le traitement des produits en fin de vie dans la mesure de l’empreinte carbone des Apple Watch.

Cela passe par le recours à des énergies renouvelables pour les locaux d’Apple et ceux de ses sous-traitants, l’usage de composants de plus en plus recyclés, etc. On compte aussi l’achat de crédits carbone, qui permettent de financer des projets d’élimination des GES. Il y a enfin la plantation d’arbres, permettant de séquestrer du dioxyde de carbone, bien que cette méthode soit remise en cause par les associations écologistes. Tous ces moyens ont permis à Apple d’y apposer la marque Carbon Neutral.

En termes de durée de vie des produits, Apple est reconnu depuis des années pour ses efforts, notamment sur le suivi logiciel. Pourtant, d’autres efforts restent encore à faire, notamment sur la réparabilité : coût des réparations, accès aux pièces détachées. Acheter une montre connectée chez Apple est peut-être plus écologique que d’en acheter une chez un autre fabricant.

Les Apple Watch sont-elles écologiques ?

Enfin, il faut rappeler la différence entre écologie et réduction des émissions de GES. L’écologie comprend la réduction des émissions de GES afin de réduire le réchauffement climatique, mais pas que. C’est aussi la préservation des écosystèmes et la lutte contre la pollution. Pourtant, tous les métaux des Apple Watch, bien que neutres en carbone, ne peuvent être recyclés. Les Apple Watch produisent indéniablement des déchets.

Si elles peuvent être neutres en carbone (bien que la méthode de compensation puisse être critiquée), les montres connectées d’Apple ne sont pas écologiques et ne pourront jamais l’être. D’ailleurs, ce n’est pas ce qu’Apple déclare : la marque précise « seulement » que ces produits sont neutres en carbone. C’est basique à dire, mais l’Apple Watch la plus écologique, c’est encore celle qu’on n’achète pas.

