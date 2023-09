Apple Watch Ultra 2 : une montre à l’écran ultra lumineux

Après la Series 9, Apple a dévoilé sa nouvelle Watch Ultra 2 avec plusieurs nouveautés pour les sportifs et son écran le plus lumineux à ce jour.

Apple a levé le voile sur l’Apple Watch Ultra 2, sa montre la plus puissante à ce jour. Au programme : un écran ultra lumineux et modulaire, une autonomie renforcée et des fonctions avancés pour le trail et la plongée. Petit tour d’horizon.

Apple Watch Ultra 2 : 3000 nits face au soleil

C’est l’écran le plus lumineux qu’Apple ait conçu : avec ses 3000 cd/m², même le soleil le plus intense ne peut le contrecarrer. il faut dire que les 2000 cd/m² de la première Apple Watch Ultra ont depuis été rattrapé par les Galaxy Watch 6 et l’Apple Watch Series 9.

La montre utilisera d’ailleurs jusqu’aux extrémités de l’écran avec ses Watch Faces dites « Modular Ultra » qui pourront afficher les données de votre choix sur le même écran, qu’il s’agisse de l’heure, de votre pouls ou de votre altitude. Le mode nuit devient plus intelligent et s’active automatiquement selon l’heure et la position du soleil, s’alignant ainsi avec les autres appareils de la marque.

Apple a évidemment mis l’emphase sur les activités sportives. En premier lieu la course, avec la possibilité de connecter son Apple Watch Ultra 2 en Bluetooth avec ses autres appareils (iPhone, iPad, etc.) pour un rapport précis sur la vitesse et la cadence de vos sessions. Pour les plongeurs, la montre offre une mesure plus précise de vos sessions en affichant la durée de vos immersions ainsi que la profondeur, qui pourra être mesurée jusqu’à 40 mètres. Et pour les alpinistes, l’Apple Watch Ultra 2 fonctionne jusqu’à une altitude de 4000 mètres. Le GPS double fréquence promet aussi une plus grande précision. Niveau autonomie, Apple promet 36 heures en utilisation classique avec 72 heures en « Low Power Mode ».

La nouvelle montre d’Apple sera disponible en France dès le 22 septembre à partir de 899 euros. C’est 100 euros de moins que pour la première génération.