Apple Watch Series 9 : une toute nouvelle manière d’interagir avec sa montre

Apple a dévoilé sa nouvelle Apple Watch Series 9 avec peu de nouveautés logicielles, mais de nouvelles interactions.

On s’y attendait, à l’occasion de sa conférence organisée ce mardi soir, Apple a présenté sa nouvelle génération de montre connectée, l’Apple Watch Series 9.

Comme prévu, la nouvelle montre connectée du constructeur américain se concentre avant tout sur les nouveautés logicielles et les nouvelles fonctionnalités. Il faut dire que la montre ne révolutionne pas le design des précédentes montres connectées d’Apple. Le changement est surtout prévu pour l’an prochain, avec la future Apple Watch X.

Siri désormais accessible en local

Cela ne signifie pas pour autant que la nouvelle montre connectée d’Apple ne propose pas de nouveauté. La principale nouveauté vient en fait du nouveau processeur SiP, la puce Apple S9. Concrètement, cette puce propose un processeur graphique 30 % plus rapide et quatre cœurs neuronaux pour un traitement deux fois plus rapide.

Concrètement, ces nouveautés vont permettre à l’Apple Watch Series 9 de gérer en local les requêtes vocales faites à Siri. Les requêtes vocales ne seront ainsi plus ralenties par un débit trop faible en Wi-Fi comme en 4G. Toujours du côté de Siri, l’Apple Watch Series 9 va permettre une détection des requêtes 25 % plus précise ainsi que des requêtes sur ses données de santé. Il sera par exemple possible de demander directement à sa montre si on a suffisamment dormi ou combien de pas on a marché ce jour-ci. Notons toutefois que ces requêtes sur les données de santé ne seront disponibles que d’ici la fin de l’année, uniquement en chinois et en anglais dans un premier temps.

Une nouvelle manière d’interagir avec sa montre

La principale nouveauté de l’Apple Watch Series 9 réside cependant dans les interactions proposées. À l’instar de ce qu’Apple prévoit avec son casque Vision Pro, il sera désormais possible d’interagir avec l’Apple Watch 9 avec la main qui la porte… en pinçant les doigts. Concrètement, ce nouveau geste va permettre de simuler un appui sur le bouton principal de l’application en cours. Par exemple, en cas d’appel vocal, il vous sera possible de décrocher ou de raccrocher simplement en pinçant l’index et le pouce.

L’Apple Watch Series 9 sera également dotée d’une puce UWB de dernière génération pour vous permettre de retrouver plus facilement un AirTag ou un iPhone. Elle embarque également un écran plus lumineux, pouvant monter jusqu’à 2000 cd/m², comme l’Apple Watch Ultra ou les Galaxy Watch 6 de Samsung.

L’Apple Watch Series 9 sera disponible en différents coloris et matériau : aluminium (rose, doré, argent, noir et rouge) et acier inoxydable (doré, argent et noir).

La nouvelle montre d’Apple sera disponible à partir de 399 euros aux États-Unis dès le 22 septembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.