Apple Watch 9 : puce S9, watchOS 10, design… tout ce qu’on sait de la future montre d’Apple

Alors que l'Apple Watch Series 9 doit être annoncé la semaine prochaine, on fait le point sur toutes les rumeurs à son sujet, aussi bien pour ses performances que son design ou son système d'exploitation.

Comme tous les ans, la rentrée scolaire signifie également le lancement de nouveaux produits Apple. La firme américaine a pris pour habitude de lancer, à la mi-septembre, ses nouveaux iPhone, mais également ses nouvelles montres connectées, les Apple Watch. La semaine prochaine, on s’attend non seulement à une Apple Watch Ultra 2, faisant suite au modèle de l’an dernier, mais également à une montre Apple Watch Series 9 plus classique.

En attendant son annonce officielle, prévue pour le 12 septembre, faisons le point sur les différentes rumeurs autour de la future Apple Watch 9.

Une puce plus puissante

À chaque nouvelle génération d’Apple Watch, sa nouvelle puce intégrée. Néanmoins, les dernières générations de montres Apple avaient tendance à toutes se reposer sur leurs lauriers. La puce Apple S8 qui équipait l’Apple Watch Series 8 était en fait basée en grande partie sur les caractéristiques de la puce Apple S7, elle-même très semblable à la puce Apple S6 de l’Apple Watch Series 6.

Pour cette neuvième génération d’Apple Watch, le constructeur aurait donc décidé de revoir son développement interne de puce SiP (system in package) en se basant sur… un processeur d’iPhone.

En effet, selon les informations du journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg, Apple aurait décidé de baser le développement de sa puce Apple S9 en partant du processeur Apple A15 Bionic qui équipait l’iPhone 13. L’idée serait ainsi, pour le constructeur américain, de proposer un processeur à la fois plus puissant et plus efficace en termes de gestion énergétique. Concrètement, les utilisateurs auraient ainsi droit à une interface plus fluide et plus réactive, mais également à une autonomie améliorée grâce à un processus de gravure plus fin. L’Apple A15 était en effet gravé avec un processeur 5 nm, contre 7 nm pour la précédente puce Apple S8.

Une nouvelle interface avec watchOS 10

Annoncé lors de la dernière conférence WWDC 2023 d’Apple, watchOS 10 est la dernière mise à jour du système équipant les montres Apple Watch. Cette nouvelle version du système devrait être l’un des principaux attraits de la nouvelle Apple Watch 9, puisqu’il s’agit d’une refonte majeure de l’interface des montres connectées.

Là où les précédentes mises à jour des Apple Watch se contentaient de simples ajouts au sein des applications ou de petites fonctionnalité çà et là, watchOS 10 introduit de son côté une nouvelle manière d’interagir avec sa montre grâce à l’intégration de cartes — baptisées Smart Stack (ou empilement intelligent) — directement sur le cadran de la montre. Ces cartes vont afficher des fonctions au fur et à mesure de la journée et selon le contexte en faisant appel au machine learning, comme c’est déjà le cas sur les iPhone.

Parmi les autres nouveautés intégrées à watchOS 10, l’Apple watch Series 9 aura droit à de nouvelles applications pour gérer la météo, les messages, l’horloge ou la fréquence cardiaque. Pour les sportifs, et notamment les cyclistes, watchOS 10, la montre va permettre d’afficher davantage de données comme le seuil fonctionnel de puissance ou la cadence de pédalage. Enfin, et comme à chaque nouvelle version de watchOS, la mise à jour va permettre de profiter de nouveaux cadrans dont Palette et Snoopy.

Seul hic, si watchOS 10 devrait être l’une des nouveautés majeures de l’Apple Watch Series 9, la mise à jour ne sera pas réservée à cette seule montre. Comme tous les ans, Apple va également déployer cette mise à jour vers ses modèles précédents, de l’Apple Watch Series 4 à l’Apple Watch Series 8. La version bêta de watchOS 10 est par ailleurs déjà disponible au téléchargement.

Un nouveau coloris rose

En termes de design, Apple ne devrait rien toucher à ses montres précédentes. L’Apple Watch Series 9 devrait ainsi conserver la même forme que les précédentes toquantes du constructeur, et toujours être déclinée en deux formats : 41 et 45 mm. La montre devrait également être proposée en deux finitions, aluminium ou acier inoxydable, comme c’était déjà le cas sur les précédents modèles.

Cependant, la nouveauté du côté du design devrait arriver avec un simple nouveau coloris rose, à en croire les informations du leaker ShrimpApplePro : « J’aurais aimé qu’elle soit différente à l’extérieur, mais elle a l’air identique. Apple a ajouté une teinte rose aux côtés des quatre autres couleurs avec les mêmes matériaux pour le boîtier ».

Shrimp’s update

– Apple Watch Series 9

Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material.

There is a new box this time (better than nothing) more compact box.

New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Concrètement, si ces informations sont avérées, on aurait donc droit à une version aluminium proposé en coloris minuit (noir), lumière stellaire (doré), product red (rouge), argent et rose. La version en acier inoxydable serait quant à elle déclinée en or, argent et graphite.

Une montre de transition en attendant l’Apple Watch Series X

Compte tenu des bruits de couloir murmurés depuis plusieurs mois, il ne faudrait pas s’attendre à une grosse évolution du côté de l’Apple Watch Series 9. Il faut dire que les montres d’Apple n’ont finalement que très peu évolué ces dernières années. L’Apple Watch Series 7 apportait ainsi un écran plus grand, tandis que l’Apple Watch Series 8 se contentait d’un nouveau capteur de température cutanée.

Seulement, si Apple semble plutôt économe dans les nouveautés de l’Apple Watch 9, c’est que la firme travaillerait en fait à une évolution majeure de sa gamme dès l’an prochain. Selon les informations du journaliste Mark Gurman, Apple aurait en effet dans ses tuyaux une Apple Watch Series X qui devrait tout autant chambouler sa gamme de montres connectées que l’iPhone X avait pu le faire en 2017.

Cette Apple Watch X devrait ainsi être lancée dans le courant de l’année prochaine, probablement en même temps que les iPhone 16 et 16 Pro. À en croire le journaliste de l’agence Bloomberg, elle aurait droit à un boîtier plus fin que les modèles actuels, ainsi qu’à un nouveau système d’attache pour les bracelets : « conserver le même design permet aux bracelets d’être compatibles avec les anciens et les nouveaux modèles, mais il a des défauts ». Concrètement, ce nouveau système d’attache devrait prendre moins de place pour permettre l’intégration d’une plus grande batterie.

Mark Gurman cite également, parmi les projets d’Apple pour sa Watch Series X, la possibilité d’un écran microLED en lieu et place de la technologie Oled utilisée jusqu’à présent. Il se pourrait cependant que cette technologie soit réservée à la gamme Apple Watch Ultra. Autre nouveauté potentielle de l’Apple Watch Series X : l’intégration d’une mesure du taux de sucre dans le sang, particulièrement pratique pour les personnes diabétiques. Là encore, il s’agit d’un projet de longue date d’Apple.

Quoiqu’il en soit, si l’Apple Watch Series 9 ne devrait pas apporter de grande nouveauté à la gamme d’Apple, elle aurait tout de même le mérite de proposer un modèle plus récent et un peu plus performant, non pas pour les possesseurs d’Apple Watch Series 7 ou 8, mais pour ceux avec des montres plus anciennes… en attendant l’Apple Watch Series X.

Prix et date de lancement de l’Apple Watch Series 9

Comme tous les ans, la montre devrait être présentée à l’occasion de la keynote de rentrée du constructeur, en même temps que les iPhone 15 et 15 Pro.

Apple a confirmé la tenue de sa keynote annuelle à la date du 12 septembre 2023. Une date logique au regard des précédents lancements. En 2022, la keynote avait eu lieu le 7 septembre et, en 2021, le 14 septembre. La montre devrait par la suite être disponible dans le commerce quelques semaines plus tard. En 2022 il avait fallu attendre 9 jours avant la disponibilité et, en 2021, 24 jours entre l’annonce et la sortie de la Series 7.

Pour les tarifs, compte tenu du peu de nouveautés attendues cette année, on peut s’attendre à des prix dans la même veine que pour le modèle de l’an dernier. Pour rappel, l’Apple Watch Series 8 était proposé à partir de 499 euros en version aluminium 41 mm GPS et jusqu’à 899 euros pour la version acier inoxydable 45 mm GPS + 4G. Il se pourrait cependant qu’Apple augmente légèrement ses tarifs, mais la hausse ne devrait logiquement pas être substantielle.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).