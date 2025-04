L’Apple Watch Series 9 (45mm) succombe aux French Days et coûte 210 € de moins

Les French Days frappent aussi chez Rakuten puisque cette Apple Watch Series 9 GPS 45 mm est à vous pour 269,99 euros sur Rakuten.

L’Apple Watch Series 9, c’est la montre connectée qui est sortie en même temps que les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Une génération pas si lointaine, garante de technologie de pointe, que vous retrouvez déjà avec 210 euros de réduction sur Rakuten avec son code promo spécial French Days, valable uniquement aujourd’hui mercredi 30 avril. Il s’agit de la version GPS, qui a donc besoin d’un iPhone connecté en Bluetooth pour échanger ses données. Et c’est aussi la version la plus grande, avec son boitier de 45 mm.

Les points forts de l’Apple Watch Series 9

L’écran lumineux est très lisible même en plein soleil

Les capteurs sont efficaces, notamment le GPS et le cardiofréquencemètre

La nouvelle fonction « double tap », très pratique

Une Apple Watch Series 9 similaire coûte normalement 479 euros. Mais si vous allez sur Rakuten elle est à 299,99 euros. Pour le lancement des French Days, le site a mis en place un code promo valide seulement 24 h : RAKUTEN30 qui fait passer la montre à 269,99 euros.

Un grand écran lumineux qui fait plaisir

L’Apple Watch Series 9 est une montre connectée comme Apple sait les faire, avec un design soigné et des finitions à la hauteur de ce que propose la marque. Le look n’a pas beaucoup évolué sur cette version avec un boitier en aluminium de 45 mm. Elle fait 45 x 38 x 10,7 mm pour 39 g et son écran est en version Ion-X, la où la montre en acier a un verre saphir.

L’écran, d’ailleurs, fait 1,9 pouce pour une définition de 396 x 484 pixels. Il s’agit d’une dalle Oled LTPO, similaire à celle de l’Apple Watch Series 8, avec une fréquence de rafraîchissement à 60 Hz, maitrisé à 1 Hz si vous passez en always-on. Là où elle brille, sans mauvais jeu de mot, c’est la luminosité qui monte jusqu’à 2 000 cd/m² et descendre jusqu’à 1 cd/m².

Des capteurs à ne plus savoir qu’en faire

La montre, à votre poignet, est un compagnon du quotidien adapté à tous les usages. Vous pouvez passer vos appels, consulter vos notifications et répondre aux messages directement via elle, sans passer par votre iPhone. Vous bénéficiez des nouveautés de watchOS 10, qui comprend aussi l’apparition des widgets. L’utilisation est ergonomique, très simple à comprendre et si vous avez déjà eu une Apple Watch, vous ne serez pas dépaysé. Ce qui est à la fois une qualité et un défaut.

Pour le sport et la santé, l’Apple Watch Series 9 est bardée de capteurs. Vous retrouvez un accéléromètre, un gyroscope pour le comptage des pas, une boussole et un suivi GPS pour la localisation. Il y a aussi un altimètre barométrique pour l’altitude, un oxymètre de pouls pour le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), un cardiofréquencemètre, un capteur de température pour le suivi du cycle menstruel et d’un électrocardiogramme. Le tout avec une autonomie plutôt convaincante, mais qui varie en fonction de l’usage que vous en faites, notamment de l’activation (ou non) du mode always-on.

N’hésitez pas à consulter notre test complet de l’Apple Watch Series 9 pour en apprendre plus sur cette montre connectée.

Vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleures montres connectées pour trouver une bonne tocante.

