Les iPhone 15 Pro passent au titane : pour quels avantages et inconvénients ?

Apple a annoncé les iPhone 15 Pro : deux modèles qui apportent leur lot de nouveautés. D'extérieur, ils peuvent paraitre semblables, mais penser que le design ne change pas serait une erreur : en effet, ces smartphones disposent d'un cadre en titane.

Lors de l’annonce des iPhone 15, Apple a présenté une nouveauté qui peut sembler mineure pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Leur cadre est passé de l’acier inoxydable au titane. De notre point de vue, il y a trois raisons qui se cachent derrière le choix de ce matériau plus « noble ».

Des iPhone 15 Pro (un peu) plus légers

Le titane est plus léger que l’acier inoxydable, ce qui permet de réduire le poids des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ce qui était presque une nécessité : l’iPhone 14 Pro Max proposait l’année dernière un écran de 6,7 Pouces pour un poids de 240 grammes. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S23 Ultra, c’est un écran de 6,8 pouces pour un poids de 234 grammes. La différence n’est pas immense, mais Apple a voulu réduire la masse de ses modèles les plus haut de gamme.

Le résultat est là : 19 grammes en moins pour l’iPhone 15 Pro et sur l’iPhone 15 Pro Max, par rapport à la génération précédente. Une différence légère (littéralement), mais quand même significative. D’un autre côté, ce titane à l’aspect brossé offre une plus grande durabilité et évite un peu plus les traces de doigt a priori. Cela en fait d’ailleurs les modèles Pro les plus légers jamais commercialisés par la marque. En effet, c’est le contour le plus fin jamais vu sur un iPhone.

Des iPhone 15 Pro plus robustes et durables

Ce n’est pas le premier produit de la marque à bénéficier de ce matériau. L’année dernière, Apple présentait son Apple Watch Ultra première du nom, en qualifiant le titane comme un matériau « de qualité aérospatiale ». Comme pour les iPhone, le titane a apporté à la Watch Ultra un « équilibre parfait entre poids, robustesse et résistance à la corrosion », comme l’écrit lui-même Apple.

On l’a vu, une grosse partie du marketing derrière cette montre tournait autour de sa robustesse. C’est immanquablement un avantage aussi sur les iPhone 15 Pro. Durant la keynote, Apple a qualifié les iPhone 15 Pro d’incroyablement durables et robustes grâce justement à ce cadre en titane. Enfin, toujours selon Apple, cela aiderait à une meilleure dissipation thermique.

Des iPhone 15 Pro pourtant (un peu) moins chers

Le titane est un matériau plus onéreux que l’inox, ce qui aurait pu expliquer en partie l’augmentation du prix des iPhone 15 Pro. Pourtant, c’est le contraire : les iPhone 15 Pro et Pro Max sont un peu moins chers que leurs prédécesseurs avec entre 100 et 150 euros de « réduction ». À rappeler qu’il ne s’agit pas du premier smartphone avec un cadre en titane : l’Essential Phone y avait déjà eu droit dès 2017. Et l’iPhone pourrait bien donner le ton des futures sorties de smartphones ultra premium. En effet, les rumeurs entourant le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Xiaomi 14 Pro évoquent, là aussi, l’arrivée d’un cadre en titane.

