Le Xiaomi 14 Pro aurait au moins un point commun avec l’iPhone 15 Pro et le Galaxy S24

Selon des informations en provenance de Chine, le nouveau Xiaomi 14 Pro adopterait lui aussi un châssis en titane. L'appareil suivrait alors une tendance qu'Apple devrait lancer très bientôt avec ses nouveaux iPhone 15 Pro et qu'on devrait aussi retrouver sur le Galaxy S24 Ultra de Samsung.

Le titane pourrait bien être le matériau de l’année 2023 / 2024 sur le marché des smartphones. Alors qu’Apple devrait annoncer des iPhone 15 / 15 Pro dotés d’un châssis fabriqué à partir de ce métal, et tandis que Samsung lui emboîterait le pas en début d’année prochaine avec le Galaxy S24, on apprend d’une source chinoise que Xiaomi aimerait également doter son futur Xiaomi 14 Pro d’un cadre en titane.

C’est en tout cas ce que laisse entendre le leaker DigitalChatStation, parfois bien renseigné. À défaut de mentionner spécifiquement le Xiaomi 14 Pro, l’intéressé explique que Xiaomi miserait sur beaucoup de nouveaux matériaux pour le cadre et le dos de son prochain smartphone haut de gamme. D’après les recoupements d’ITHome à partir d’autres rumeurs, ces nouveautés concerneraient bien le Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi 14 Pro : un smartphone haut de gamme qui s’annonce alléchant

En attendant que d’autres précisions viennent éventuellement l’étayer, on prendra néanmoins la piste (crédible) d’un châssis en titane pour le Xiaomi 14 Pro avec des pincettes. Notons que nous devrions bientôt être fixés, DigitalChatStation ajoutant que la sortie du nouveau fleuron de Xiaomi est prévue dans moins de deux mois.

Toujours selon le leaker, l’appareil disposerait d’un châssis à flancs droits et d’un écran aux bords incurvés. On apprenait par ailleurs il y quelques semaines, que ce nouveau smartphone serait l’un des premiers à être équipé du futur Snapdragon 8 Gen 3 (que Qualcomm doit annoncer fin octobre à Hawaï). Ce SoC serait dans le cas présent alimenté par une batterie de 5 000 mAh, profitant d’une charge rapide 120 W et d’une charge sans-fil de 50 W.

Pour rappel, le Snapdragon 8 Gen 3 profiterait d’une configuration « 1+5+2 », avec un cœur très hautes performances Cortex-X4, cinq cœurs Cortex-A720 et deux cœurs à haute efficacité énergétique Cortex-A520. Le SoC s’équiperait en outre d’une partie GPU Adreno 750 pour offrir des performances graphiques encore plus robustes. En clair, avec ce processeur, le Xiaomi 14 Pro serait d’office l’un des smartphones les plus puissants du marché.

