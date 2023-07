Xiaomi 14 et 14 Pro : déjà quelques fuites sur la batterie et la charge rapide

Les prochains smartphones haut de gamme de Xiaomi commencent doucement à faire parler d'eux. Suffisamment pour laisser entrevoir des éléments importants de leurs configurations respectives.

Cinq mois après le lancement des Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, que nous avons testé, et 13 Ultra, leurs remplaçant commencent déjà à faire parler d’eux. En l’occurrence, ces premières informations nous viennent du leaker Digital Chat Station, souvent bien renseigné quand il s’agit de mobiles chinois. Ses propos nous sont relayés par GSMArena.

Parmi les informations préliminaires partagées, des détails concernant le processeur embarqué, mais aussi concernant les batteries, ainsi que des précisions relatives aux vitesses de charge supportées. Par leur fuite très précoce, ces informations méritent toutefois d’être prises avec tout le recul nécessaire : il est tout à fait possible que les spécifications des prochains flagships de Xiaomi évoluent d’ici à leur lancement, pressenti en fin d’année 2023.

Des mobiles très puissants… mais fallait-il en douter ?

Quoi qu’il en soit, on apprend que les Xiaomi 14 et 14 Pro seraient parmi les premiers à être équipés du futur Snapdragon 8 Gen 3. Pour rappel, ce dernier devrait être annoncé par Qualcomm à l’occasion du Summit annoncé entre les 24 et 26 octobre 2023, à Hawaï. Il serait donc prêt pour s’intégrer aux deux fleurons de Xiaomi attendus en novembre, estime GSMArena.

La présence de la nouvelle puce de Qualcomm sur les Xiaomi 14 ne serait pas très surprenante. Les Xiaomi 13 étant équipés du Snapdragon 8 Gen 2, il serait logique que le partenariat entre Xiaomi et Qualcomm perdure avec la prochaine génération de mobiles haut de gamme du géant chinois.

Le Snapdragon 8 Gen 3 profiterait quant à lui d’une configuration « 1+5+2 », avec un cœur très hautes performances Cortex-X4, cinq cœurs Cortex-A720 et deux cœurs à haute efficacité énergétique Cortex-A520. Le SoC s’équiperait en outre d’une partie GPU Adreno 750 qui devrait offrir un bond en avant important en termes de performances graphiques.

Pour le reste, on apprend que le Xiaomi 14 s’équiperait d’une batterie de 4 860 mAh compatible avec la charge rapide 90 W et la charge sans fil 50 W. La version Pro, enfin, s’appuierait pour sa part sur une une batterie un peu plus conséquente de 5 000 mAh, profitant cette fois d’une charge rapide 120 W et d’une charge sans-fil de 50 W.

Compte tenu du créneau de lancement supposé pour les Xiaomi 14 (relativement proche), nul doute que d’autres informations arriveront jusqu’à nous, par des canaux officiels ou non, au cours des prochains mois.

