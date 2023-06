Snapdragon 8 Gen 3 et Oryon : Qualcomm date sa conférence la plus importante

Qualcomm a précisé son calendrier 2023 avec une grande conférence. Le Snapdragon Summit promet de présenter « la prochaine vague d'innovations époustouflantes ».

Les puces Snapdragon de Qualcomm animent aujourd’hui un grand nombre de smartphones sous Android, en particulier sur les segments les plus premium. Samsung a notamment équipé ses Galaxy S23 avec son fameux « Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy » pour la première fois en Europe.

Alors quand Qualcomm annonce sa prochaine conférence majeure, on sait que la firme y présentera des nouveautés qui toucheront de près ou de loin les futurs smartphones Android. Mais pas seulement puisque le prochain Snapdragon Summit devrait aussi être celui de la conquête du PC.

La firme prend un peu d’avance sur son calendrier en préparant son nouveau Snapdragon Summit du 24 au 26 octobre 2023. En 2022, la firme s’était réservée le 15 au 17 novembre. La marque va une nouvelle fois inviter l’industrie et la presse à Hawaï, un lieu à la fois pratique, car à mi-chemin entre l’Asie et les États-Unis, mais aussi attirant pour son cadre évidemment.

