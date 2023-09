Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont là : des fleurons prêts à tout chambouler

Apple dévoile ses iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Pour la première fois, la marque à la pomme créée une vraie différence entre les deux modèles, réservant le téléobjectif périscopique à l'iPhone 15 Pro Max.

Conférence de septembre oblige, Apple a présenté les nouveaux iPhone 15. Comme depuis plusieurs années, le constructeur à la pomme présente deux gammes distinctes : les iPhone 15 et 15 Plus d’un côté et les iPhone 15 Pro et Pro Max de l’autre.

Ces derniers proposent toujours les toutes dernières innovations d’Apple et cette année ne fait pas exception. À ceci près que le 15 Pro Max intègre ce coup-ci quelques technologies supplémentaires.

L’iPhone 15 Pro : la même taille qu’un iPhone, mais un peu plus qu’un iPhone

Déjà, le design conserve, dans son ensemble, le look de l’iPhone 14 Pro. On retrouve bien Dynamic Island, les tranches plates, le design iconique.

Mais il y a bien trois nouveautés notables : la première est l’arrivée d’un bouton d’action qui vient remplacer l’interrupteur qui permettait avant de passer au mode silencieux. Ce bouton offre tout un tas d’options de personnalisation et peut effectuer de nombreuses actions.

Deuxième nouveauté notable au niveau design : l’arrivée des tranches en titane, ce qui permet de réduire le poids du smartphone de 10 %, tout en promettant une meilleure solidité.

Troisième ajout de poids sur le design : les bordures autour de l’écran ont encore diminué de taille.

L’USB-C, mais Pro

Comme pour tout le reste de la gamme, l’iPhone 15 Pro intègre lui aussi l’USB-C. Mais pas n’importe lequel. Contrairement aux iPhone 15 qui se limitent à de l’USB-C en USB 2.0, les modèles Pro intègre de l’USB 3.0. La vitesse de transfert qui en résulte est bien supérieure. On passe donc de 480 Mb/s (60 Mo/s) à 10 Gb/s (1,25 Go/s).

Pour tous les utilisateurs versés dans la capture vidéo avec leur smartphone, cette nouveauté a du sens puisqu’elle va permettre de copier rapidement une vidéo vers un PC ou un Mac. En revanche, pour en profiter, il vous faudra un câble compatible non fourni de base par Apple.

On retrouve également la nouvelle puce U2 présentée pendant la conférence qui devrait décupler les capacités Ultra Wide Band de l’iPhone et ses accessoires, les Apple Airtags en tête.

Ce nouveau câble ne donne en revanche pas accès à une vitesse de charge plus importante. C’est la charge sans fil qui s’améliore simplement en MagSafe.

Pour le reste, Apple intègre sa nouvelle puce Bionic A17, gravée en 3 nm à ses smartphones haut de gamme. Elle est réservée aux modèles Pro. On retrouve aussi la même configuration photo que sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, à savoir un capteur principal 48 mégapixels en grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif X3.

iPhone 15 Pro Max : un zoom ultra

Ultra ou pas ? Après des semaines de fuites, Apple a tranché : point d’iPhone 15 Ultra, mais bien un iPhone 15 Pro Max.

Si celui-ci ne change pas de nom, il a tous les atours d’un iPhone 15 Ultra, puisqu’il propose une montée en gamme par rapport à l’iPhone 15 Pro classique ce qui est une petite première. On retrouve les classiques : taille d’écran plus grande, batterie plus grande qu’on connaissait déjà, mais c’est en photo où le modèle Max met le paquet.

En effet, Apple a choisi de remplacer le téléobjectif par un nouveau module photo, un téléobjectif périscopique. Celui-ci offre un facteur de zoom plus important puisqu’il passe de X3 à X6.

L’iPhone 15 Pro sera proposé en précommande à partir du vendredi 15 septembre et commercialisé à partir du 22 septembre, tout comme l’iPhone 15 Pro Max. Les prix débutent à 1229 euros pour le plus petit modèle et 1479 euros pour le Pro Max.

